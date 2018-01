-El año pasado participaste de Fanny, fan y eras la mamá de la protagonista (Agustina Cherri, 34). ¿No te sentías rara en ese rol? La diferencia de edad entre ustedes es muy poca.

-Al principio me costó verme en ese personaje. Pasar a ser "la madre" suele ser un paso enorme y difícil para una actriz, te coloca en otro lugar, uno al que no estás habituada. Es más, cuando fui a la primera reunión a Underground para hablar de mi personaje supuse que me propondrían ser una madre sexy y canchera, y Sebastián Ortega me dijo: "Nooo, yo pensé otra cosa" ¿Y cuál era su idea? Casi una monja, una testigo de Jehová (suelta una carcajada). Yo quedé como en shock, sentí que me tiraba a un abismo, pero confié en su plan. Fue muy interesante para mi ego su propuesta.