-Concretamente, ¿qué cosas te molestaban de tu trabajo en El Trece?

-Desde el año pasado que estoy procesando que era mi final en el canal. Me di cuenta de que ya no había nada más que hacer cuando no quería vestirme para ir a trabajar. Abría el placar y me daba una fiaca tremenda, no encontraba qué ponerme y todo me venía mal. Una de las cosas que más me criticaba a mí mismo es que no me preparaba para ir a la tele. Ya había encontrado un mecanismo en el que hacía las notas en piloto automático.