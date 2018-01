-¿Y tus papás aceptaron de inmediato la idea de que te fueras a Los Ángeles?

-Lo que pasa es que estoy repitiendo un poco la historia de mi mamá, que hoy es concertista de guitarra. Ella es peruana y a los 18 años su profesora le propuso venirse con ella a la Argentina a terminar sus estudios y se mudó sola a Buenos Aires. La tengo como un referente muy fuerte y ella sabe de lo que se trata. Además, yo en el verano de 2014 me fui a estudiar a Berklee College of Music –una de las universidades privadas de música más grandes del mundo– en Boston, me gané una beca para el año siguiente y volví en 2015. En ese viaje terminé de escribir mis dos primeros temas. Ahí les demostré a mis papás que me tomaba la música en serio. En diciembre de 2015 Barrett me invitó a conocerlo a él y a su equipo para ver si realmente podíamos funcionar y viajé con toda mi familia (sus papás: María Luisa Hart Bedoya y Jorge Bosch y sus hermanos: Maia, de 14 y Joaquín de 13). Ahí nos conocimos y firmamos el contrato. Fui a su estudio y empezamos a charlar sobre qué me gustaría contar con mi música. Sin embargo, recién cuando él se sentó en el piano y empezamos a improvisar melodías, nos miramos y dijimos: "Oh, here we are". Tardé un año y medio en mudarme definitivamente, y desde hace seis meses vivo en Los Ángeles, en un departamento donde alquilo un cuarto, a siete cuadras de la productora.