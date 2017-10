Apenas se acalló la primera ovación que recibió, dedicó una frase a la audiencia masculina. "Que nos guste vestir sexy no significa que queremos acostarnos con vos" –expresó- Nadie le dice a Steve Bannon (ex consejero de Donald Trump): 'Oye, pareces una bolsa de basura. ¿Querés que te lance a la calle?'. Pero los comentarios que se dicen acerca de lo que las mujeres visten en las alfombras rojas… ya sabén a qué me refiero. Si se encuentran con esos trolls en internet, sólo ignórenlos".