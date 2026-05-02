México

Claudia Sheinbaum inaugura Ecoparque en Palenque y recuerda que México es un pueblo empoderado

Ningún gobierno extranjero puede entrar en nuestro territorio, enunció la presidenta durante el evento

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Nueve personas, incluyendo funcionarios y militares, cortan una cinta blanca frente a la entrada del Ecoparque La Ceiba, que tiene logos del Gobierno de México
El Ecoparque “La Ceiba” tiene 80% de área verde; cuenta con luminarias solares, un sistema de manejo integral de residuos y tratamiento de agua, dos biodigestores, ciclopista, trotapista y bicipuerto

La presidenta de México Claudia Sheinbaum inauguró el día de hoy el Ecoparque La Ceiba en Palenque, Chiapas, un espacio de 9.6 hectáreas diseñado para proteger 700 ceibas plantadas desde diciembre de 2024 y especies endémicas, como la guacamaya roja, el venado cola blanca y el mono saraguato.

El parque cuenta con ciclopista y trotapista de 1.610 metros, así como bicipuerto con espacio para 36 bicicletas, y se ubica a menos de siete kilómetros de la zona arqueológica, la estación Tren Maya y el Aeropuerto Internacional de Palenque.

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La mandataria federal señala que el Ecoparque ofrece experiencias orientadas al respeto de la naturaleza y promueve inversiones enfocadas en conservación medioambiental, además de acercar a los visitantes a las culturas de la región maya.

Destaca también avances en obras de infraestructura en la zona, como el 70% de conexión del Tren Maya con el Ferrocarril del Istmo de Tehuantepec, y la construcción de un nuevo tramo hacia el puerto de Dos Bocas, Tabasco.

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Sheinbaum comenta sobre becas, la jornada laboral y Estados Unidos

Al tomar la palabra, Sheinbaum afirma: “Aquí hay mexicanas y mexicanos que defendemos la patria. Por eso, cualquier gobierno extranjero se topa con el principio de la defensa de la soberanía y del pueblo de México; su historia y dignidad”.

Su declaración responde a versiones difundidas sobre la intervención de presuntos agentes de la CIA en un operativo reciente en Chihuahua, así como a la acusación hecha dos días antes por Estados Unidos contra el gobernador de Sinaloa Rubén Rocha Moya y nueve funcionarios más por supuestos nexos con el narcotráfico.

Durante el acto, Sheinbaum informó que este 1 de mayo, Día Internacional del Trabajo, firmó el decreto que concreta una reducción gradual de la jornada laboral en el país —de 48 a 40 horas semanales—.

La mandataria sostuvo que el salario mínimo incrementó de menos de 3.000 pesos mensuales en 2018 a más de 9.400 pesos en 2026, lo que representa un crecimiento de 154% atribuido a los gobiernos de la transformación.

En su gira por Chiapas, la presidenta anunció también la construcción de la carretera Palenque-Ocosingo con la colaboración de los tres órdenes de gobierno y comunidades indígenas.

Para el 2 de mayo, anticipa la entrega de la Beca Gertrudis Bocanegra en el Instituto Politécnico Nacional campus Palenque: el apoyo, de $1.900 pesos bimestrales, beneficiará a todos los estudiantes de licenciatura del estado para cubrir gastos de transporte.

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