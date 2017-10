¿Otro dato? Tiene casi 500 mil followers en su Instagram. Su referente en la industria es Tyra Banks, a quien empezó a seguir cuando presentaba el programa America's Next Top Model. "Siempre he sido una chica muy insegura y ver a Tyra mostrar con orgullo sus curvas fue muy inspirador", reconoció. Y confesó: "Soy fanática de Gigi Hadid y me siento agradecida porque me ayudó en el inicio de esta profesión. Ella me dio un consejo para desfilar que nunca olvidaré: 'Camina como si lo hicieras por la calle'".