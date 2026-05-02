Pamela Stupia: “No es que los chicos no puedan leer libros para adultos porque son tontos”

La autora argentina Pamela Stupia apuesta a la salud mental en la reedición de sus novelas juveniles, con capítulos inéditos y nuevas portadas - (Gentileza editorial Urano World)

“La reedición de Cuando te vas me recordó por qué es uno de mis libros favoritos”, comentó Pamela Stupia sobre el spin-off de su bilogía Amistades imperfectas, que vuelve a las librerías con capítulos inéditos y una portada renovada. La autora argentina habló con Infobae sobre el reencuentro con sus personajes, la crisis que atraviesa la literatura juvenil y los proyectos que prepara para fin de año.

El proceso de reeditar los tres libros también la enfrentó a su propia evolución como escritora: al releer Star y Zoe—los títulos que componen la bilogía, escritos en 2018— notó una diferencia de estilo tan marcada respecto a su trabajo actual que casi los sentía ajenos. “Había hasta cosas que no me acordaba. Tipo cosas de la trama que yo decía: ‘¿Qué va a pasar ahora?’”, reconoció. Eso le permitió darles, según sus palabras, “una vueltita, embellecerlos un poquito más”. Con Cuando te vas, en cambio, no quiso tocar demasiado. “Lo agarré y básicamente lo leí. No quería tocarlo mucho porque siento que está perfecto como está, el mensaje que quise dar con ese libro”, señaló.

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Aún así, la nueva edición suma capítulos extra que la autora identificó como ausencias al releer el manuscrito. Uno de ellos retoma una escena que nunca llegó a escribirse en la versión original; el otro es un epílogo situado años después de los eventos del libro, pensado especialmente para quienes ya leyeron Mi deseo es odiarte, novela con la que Cuando te vas comparte personajes.

Por otro lado, el rediseño de las tapas también fue parte central del proceso. Stupia trabajó junto a su editora Erica Marino para lograr que las nuevas portadas comunicaran con claridad el público al que apuntan los libros. “Las tapas viejas me encantan, pero sí es cierto que daban una visión de que eran libros infantiles, que no lo son”, explicó.

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El rediseño editorial de Cuando te vas, Star y Zoe busca acercar sus historias a un público adolescente que enfrenta desafíos emocionales - (Ediciones Urano)

La portada azul de Cuando te vas, en particular, fue objeto de reflexión propia:“El signficado del azul lo aprendí cuando escribí Hopendath. Representa la melancolía y sentí que era perfecta para el personaje, que está como muy preso de su mente”.

La salud mental en el centro de la trama

Cuando te vas tiene como protagonista a Santiago, un joven de dieciocho años que lidia con la ansiedad en una etapa de cambios en su vida. Stupia reconoció que escribir ese arco fue un desafío deliberado. “Hay muchos momentos en el libro en los cuales él dice: esto a mí me pasa siempre. Me pasó muchas veces en mi vida y yo lo sé manejar. Pero de repente hay algo que sacude tu vida y esto capaz no lo podés manejar como lo manejabas antes”, describió.

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La autora también admitió haber dudado antes de incluir el tema. Temía que la representación de la ansiedad resultara forzada o que se convirtiera en un recurso de marketing, como ocurrió, a su juicio, en otros títulos del mercado. Finalmente decidió mantenerlo porque el personaje, tal como lo había imaginado desde los libros anteriores de la saga, no podía ser de otra manera. “El personaje era así. Yo me lo imaginé así y lo voy a hacer de esta forma”, afirmó.

También subrayó que la representación de la ansiedad en el libro no busca ser universal ni prescriptiva. “No toda la gente que tiene ansiedad lo siente de la misma forma ni lo puede encarar de la misma manera. Todo es muy diferente”.

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Para la reedición agregó trigger warnings específicos, sobre todo por tratarse de un sello juvenil. Como explica la autora: “Hay unas escenas en las cuales él está teniendo como una crisis. A lo mejor alguna persona sí le puede activar. Si vos te sentís así, puede ser que te haga bien o que no. Me gustaba advertirlo”.

La salud mental y la ansiedad juvenil ocupan un lugar central en la trama de Cuando te vas, abordadas con honestidad y realismo por Stupia - (Gentileza editorial Urano World)

La literatura juvenil, ante un momento difícil

Otro de los ejes de la conversación fue el estado actual del mercado para lectores jóvenes. Stupia fue directa: “Tuvimos un momento que fue muy bueno para la literatura juvenil. Este momento es muy difícil porque los chicos se saltean a leer libros que apuntan a otro público”. Según la autora, adolescentes de quince o dieciséis años llegan directamente a títulos sobre matrimonios rotos o violencia de género, obras que, aunque valiosas, están pensadas para un lector adulto.

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El fenómeno, dijo, tiene consecuencias concretas: los personajes jóvenes quedan sin lectores de su propia edad. La apuesta con esta reedición es revertir esa tendencia, al menos parcialmente. “Lo que estamos intentando con la editorial es que este libro llegue a chicos de quince, dieciséis, diecisiete años, que puedan disfrutar de leer a personajes que tienen su edad, que están viviendo cosas que ellos están viviendo”, explicó.

Otro punto que subrayó fue la responsabilidad de orientar al lector hacia el libro adecuado para su edad. “Los libros adultos no es que son para que los chicos no los puedan leer porque son tontos. Es porque tocan temas que a lo mejor no están buenos para esa edad”, aclaró. Y agregó que el error también puede tener el efecto opuesto: “Si vos vas con el libro equivocado podés creer que no te gusta leer”.

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El objetivo de la reedición es que jóvenes de entre quince y diecisiete años encuentren historias y personajes con los que puedan identificarse - (Ediciones Urano)

Una comunidad fiel y un nuevo libro para fin de año

A casi diez años de la publicación de 14/7, su primera novela, Stupia reflexionó sobre la rareza de mantener una base de lectores que creció junto a ella. “Hay gente que yo la conozco desde chiquita y me encanta verlos ahora leyendo un libro para adultos, que es el libro que tienen que leer ahora”, dijo. Esa evolución paralela entre autora y lectores es, a su juicio, lo que sostiene la comunidad que construyó a lo largo de los años.

Por otro lado, la autora adelantó que para fin de 2026 se publicará una novela nueva bajo el sello Sombras de Urano. Stupia comentó que este nuevo proyecto se trata de un romance adulto con escenas oscuras, una trama de acción y un vínculo amoroso de carácter prohibido. “Es un libro muy pochoclero, tiene algunas escenas oscuras, pero es más de acción, y tiene un romance ahí como medio prohibido. Creo que el público que leyó Mi deseo es odiarte o Donde las mentiras son eternas le va a encantar", anticipó.

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Además, mencionó un segundo proyecto de romance que tiene a mitad de escritura, sin contrato editorial aún, que describe como una evolución de sus primeros libros juveniles pero sin veta oscura. “Siento que le va a gustar mucho al público que me lee. Lo voy a terminar y voy a intentar que llegue a ustedes”.

Pamela presentará la reedición de Cuando te vas en la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires este sábado 2 de mayo a las 14:30 hrs en la sala Victoria Ocampo, Pabellón Blanco. Y también, firmará ejemplares a partir de las 15:30 hrs en el stand de Urano en el Pabellón Verde.

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