1. Cuando me internen, ¿qué estudios me van a practicar?

"Si la embarazada no tiene los estudios actualizados, es decir, de menos de un mes, le solicitarán los básicos: ecografía para valorar la edad gestacional del bebé, la ubicación de la placenta, la cantidad de líquido amniótico, etc. También se le realizará un electrocardiograma, un estudio para comprobar riesgo quirúrgico y una evaluación preanestésica, además de otros controles especiales, dependiendo de cada paciente", explica la Dra. Rosa Pontoriero, obstetra del Hospital General de Agudos "Bernardino Rivadavia".