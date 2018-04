Siguiendo esta línea, el Dr. Mario Elmo, pediatra y miembro titular de la Sociedad Argentina de Pediatría (M.N. 57.220), indica: "A través del tiempo van apareciendo métodos o modas vinculadas a la crianza tratando de retomar algunos componentes naturales, como una especie de nueva ola. Es necesario advertirles a los padres sobre el riesgo de atragantamiento cuando se ofrecen trozos de alimentos que requieren ser triturados con dientes que aún no poseen, y acomodados en la boca formando un bolo alimenticio, habilidad que a esa edad todavía está en proceso de desarrollo. Apresurar los tiempos no trae ningún beneficio. La transición no debe ser brusca: del alimento exclusivamente líquido (la leche, que se ingiere mediante succión), a semisólidos y luego a sólidos, que se ingieren previa masticación".