Emiliano Aguilar detalla su distanciamiento familiar después del matrimonio de Pepe Aguilar con Aneliz Alcalá

El músico afirmó que su padre mostró diferencias en el trato hacia él y hacia sus medios hermanos Leonardo y Ángela, situación que generó distancia y reclamos directos. (@emiliano_aguilar.t)

Emiliano Aguilar confirmó que el matrimonio de su padre Pepe Aguilar con Aneliz Álvarez transformó la dinámica entre ambos, y que lleva cuatro años sin hablar con sus medios hermanos Leonardo y Ángela, y más de diez sin tener contacto alguno con su otra media hermana, Aneliz Aguilar. Lo dijo en una entrevista con Gustavo Adolfo Infante para el programa El minuto que cambió mi destino sin censura, donde habló sin filtros sobre su historia familiar.

“Cambiaron muchas cosas y no para bien”: Emiliano sobre el matrimonio de Pepe

El músico de 33 años describió un antes y un después en su relación con su padre a partir de esa unión. “Cambiaron muchas cosas y no para bien”, afirmó. Luego matizó: “No vamos a decir que para mal, porque si digo para mal se va a escuchar muy mal, pero que de que cambiaron las cosas, cambiaron las cosas”.

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Emiliano explicó que entiende, al menos racionalmente, la lógica detrás del distanciamiento: “Entiendo que una persona siempre va a querer lo mejor para sus hijos. Cuando entra otra persona y tiene sus hijos con otra persona, obviamente va a querer lo mejor para sus hijos. Sus hijos. No yo”.

El hijo mayor de Pepe Aguilar dejó claro que no le interesa restablecer la relación con sus medios hermanos y que la desconexión obedece a una falta de convivencia, no a un sentimiento de odio. (Instagram)

Aun así, dejó claro que eso no borra el dolor acumulado. Recordó que durante los viajes de trabajo de Pepe, su padre llamaba a Leonardo y Ángela cada hora para saber cómo estaban, mientras que a él no le marcaba. “Una vez duramos nueve meses sin hablar, nomás porque yo dije: no le voy a hablar a ver si él me habla a mí”, contó. Si le reclamó esas diferencias directamente a su padre, aunque no dio detalles del desenlace de esa conversación.

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Cuatro años sin hablar con Leonardo y Ángela, más de diez con Aneliz Aguilar

La fractura con sus medios hermanos lleva años consolidada. “Con Leonardo y con Ángela no he hablado con ellos como en cuatro años. Y Aneliz, mi otra hermana, no he hablado con ella como en diez años o mucho más, te lo puedo asegurar”, dijo ante la pregunta directa del conductor.

El músico afirmó que su padre mostró diferencias en el trato hacia él y hacia sus medios hermanos Leonardo y Ángela, situación que generó distancia y reclamos directos. (Foto: @anelizzilena, Instagram)

Cuando Infante le preguntó si los quería, Emiliano respondió con evasivas que dejaron poco lugar a la interpretación: “Ahí están, ahí están. No es que no los quiera, si no, no nos llevamos nomás y ya”. Reconoció que son sus hermanos “a fin de cuentas”, pero sin ningún vínculo activo de por medio.

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Finalmente Emiliano fue tajante al cerrar la puerta de una posible reconciliación con Ángela Aguilar, con quien alguna vez tuvo mayor cercanía entre todos los hermanos. “No. Al ch*l*, no”, respondió cuando le preguntaron si le interesaba retomar esa relación.

El panorama con su padre es distinto. Dijo que sí quiere reconciliarse con Pepe, aunque aclaró que aún no es el momento: primero quiere consolidar su carrera musical. “Quiero llegar a un nivel un poquito más alto para poder invitarlo a comer un día y yo pagar”, señaló. Y agregó, convencido: “Mi papá no es mala persona”.

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