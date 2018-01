La obstetra Valeria Giménez asegura que en ninguna etapa del embarazo es conveniente que nos expongamos directamente al sol y menos durante el mediodía. Esto no sólo produce manchas en la piel, sino que puede afectar de manera directa al bebé. ¿Cómo?

*En el primer trimestre: los excesos de temperatura contraen los vasos placentarios y disminuyen la cantidad de sangre y nutrientes que pasan a través de la placenta, provocando una posible disminución del peso al nacimiento del bebé.

*En el segundo y tercer trimestre: el exceso de luz solar puede provocar partos prematuros o causar otras complicaciones, como deshidratación, golpe de calor o la falta de aumento de peso las últimas semanas.

Esto no quiere decir que no estemos al sol ni un segundo. El tema es no irnos de un extremo al otro: ni mucho ni nada, ya que la exposición moderada al sol favorece la síntesis de la vitamina D, que interviene en la absorción del calcio, el cual es beneficioso para el bebé también. Por eso, con tomar ciertos recaudos es suficiente. Según la especialista, ellos son:

-Siempre es conveniente que la exposición no se prolongue más de media hora.

-Mantenete fresca. Ropa bien liviana e hidratación permanente.

-Comé muchas frutas y verduras. ¡Los jugos naturales frescos serán tus aliados este verano!

-Evitá el sol entre las 11 y las 16 horas.

-Usá protector solar mínimo SPF-50.

-La protección debe aplicarse 30 minutos antes de cada exposición y hasta en días nublados.

-Renová la protección cada 2 horas.

-No te olvides de cuidar tus extremidades: orejas, manos, pies, nuca.

-Los sombreros y anteojos ayudan a protegerse. ¡Y son re cancheros!