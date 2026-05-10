Una discusión detonó todo: cronología del caso Teresa Guadalupe, la mujer que habría sido desaparecida por su propio hijo en CDMX

Una ilustración editorial conecta la figura de una mujer alejándose de una puerta con la de un joven sentado en una sala de audiencias, uniendo ambos eventos con una línea de tiempo y evidencia clave. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El caso de la desaparición de Teresa Guadalupe, una mujer de 55 años reportada como desaparecida en la Ciudad de México, dio un nuevo giro luego de que un juez de control vinculara a proceso a su hijo, Fernando Yael N, por el delito de desaparición de personas cometida por particulares.

La decisión judicial ocurrió durante una audiencia celebrada en las salas orales de Doctor Lavista, donde el Ministerio Público de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México presentó los datos de prueba reunidos en contra del joven de 21 años.

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El juez determinó imponer la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa, por lo que Fernando Yael permanecerá internado en el Reclusorio Preventivo Varonil Norte mientras continúan las investigaciones.

Además, el juzgador autorizó un plazo de tres meses para el cierre de la investigación complementaria.

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La investigación comenzó luego de que el propio Fernando Yael denunciara la desaparición de su madre, asegurando que había salido rumbo al Centro Histórico capitalino y posteriormente perdió contacto con ella. Sin embargo, las indagatorias ministeriales comenzaron a revelar inconsistencias en su versión.

Teresa Guadalupe Molina Hernández salió supuestamente rumbo al Centro Histórico el 25 de abril y no regresó. (@FiscaliaCDMX)

25 de abril: Teresa desaparece y su hijo presenta la denuncia

De acuerdo con la Fiscalía capitalina, Teresa Guadalupe fue vista por última vez el sábado 25 de abril de 2026.

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Su hijo declaró ante las autoridades que la mujer había salido de su domicilio ubicado en la colonia 20 de Noviembre, en la alcaldía Venustiano Carranza, rumbo al Centro Histórico.

No obstante, conforme avanzaron las investigaciones, autoridades detectaron conductas consideradas sospechosas por parte del joven.

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El periodista Carlos Jiménez, conductor del programa C4 en Alerta, reveló que Fernando Yael continuó con sus actividades cotidianas tras la desaparición de su madre.

Según los reportes, siguió asistiendo a clases en la Escuela Bancaria y Comercial y además utilizó tarjetas bancarias, dinero en efectivo y el automóvil propiedad de Teresa Guadalupe.

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Una imagen ilustra el caso de un hijo detenido por la desaparición de su madre, con líneas policiales ensangrentadas que simbolizan la tragedia familiar y la investigación. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Mientras tanto, personal de la Fiscalía Especializada en Investigación y Persecución de los Delitos en Materia de Desaparición realizó análisis de cámaras de videovigilancia y telefonía, detectando contradicciones en las declaraciones del joven.

5 de mayo: encuentran sangre en la vivienda

El 5 de mayo, agentes de investigación y peritos realizaron un cateo en el domicilio donde vivían Teresa Guadalupe y Fernando Yael.

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Durante la inspección fueron encontrados indicios biológicos que fortalecieron la hipótesis de que la víctima habría sido agredida dentro de la vivienda.

Peritos utilizaron luces especiales para localizar manchas de sangre que aparentemente habían sido limpiadas y ocultadas.

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De acuerdo con Carlos Jiménez, los rastros fueron hallados tanto en el baño como en una de las habitaciones.

“Encontraron sangre en el baño y en la recámara. Fue limpiada, tratada de eliminar, pero los peritos las descubrieron”, explicó el periodista.

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El hallazgo se convirtió en uno de los principales elementos para fortalecer la investigación en contra del joven.

(@PDI_FGJCDMX)

7 de mayo: detención de Fernando Yael

Tras reunir diversos datos de prueba, el Ministerio Público solicitó y obtuvo una orden de aprehensión contra Fernando Yael “N”.

La captura fue ejecutada el 7 de mayo en calles de la alcaldía Cuauhtémoc, específicamente en la zona del Centro Histórico.

Posteriormente, el joven fue trasladado al Reclusorio Norte, donde quedó a disposición de un juez de control.

Las autoridades señalaron que la investigación avanzó luego de detectar inconsistencias entre la denuncia inicial presentada por Fernando Yael y los datos obtenidos mediante cámaras de seguridad, análisis telefónicos y pruebas periciales.

Juez lo vincula a proceso

Durante la audiencia de cumplimiento de orden de aprehensión, el Ministerio Público formuló formalmente la imputación contra Fernando Yael “N” por desaparición de personas cometida por particulares en agravio de su madre.

Tras analizar los datos de prueba presentados por la Fiscalía, el juez decidió vincularlo a proceso y mantenerlo bajo prisión preventiva oficiosa.

(@PDI_FGJCDMX)

Además, se estableció un plazo de tres meses para el cierre de la investigación complementaria, periodo en el que las autoridades continuarán reuniendo pruebas sobre la desaparición de Teresa Guadalupe.

Hasta ahora, la Fiscalía capitalina no ha informado si el cuerpo de la mujer ha sido localizado.