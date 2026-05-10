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Bizcocho de yogur en microondas: la receta rápida y esponjosa que salva cualquier antojo

Un postre práctico, suave y fácil de preparar que se ha convertido en una opción ideal para quienes buscan algo dulce en pocos minutos

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Un bizcocho de yogur redondo con azúcar glas y una porción triangular con crema, sobre platos blancos en una mesa de madera con arándanos.
El bizcocho de yogur en microondas es la solución fácil y rápida para un postre casero esponjoso sin necesidad de horno. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

El bizcocho de yogur en microondas ha ganado popularidad por su rapidez y sencillez. Esta receta permite disfrutar un pan suave y esponjoso sin necesidad de horno, utilizando ingredientes básicos que suelen encontrarse en casa.

Su textura ligera y su sabor delicado lo convierten en una alternativa perfecta para acompañar el café, el té o simplemente para calmar un antojo dulce durante el día. Además, el yogur aporta humedad a la mezcla y ayuda a lograr una consistencia más suave.

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Otra de las ventajas de este bizcocho es el poco tiempo de preparación. En cuestión de minutos puede obtenerse un postre casero que destaca por su practicidad y por el aroma que desprende mientras se cocina.

Ingredientes y preparación del bizcocho

Una mano saca un trozo de bizcocho de yogur de una taza con una cuchara, con envases de yogur, harina, un huevo y un batidor en una tabla de madera.
La receta de bizcocho de yogur destaca por su sencillez, utilizando ingredientes básicos disponibles en cualquier hogar. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

La clave de esta receta está en mezclar correctamente los ingredientes para conseguir una masa uniforme. También es importante utilizar un recipiente apto para microondas para evitar que el bizcocho pierda textura.

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Ingredientes

  • 1 yogur natural
  • 1 huevo
  • 3 cucharadas de azúcar
  • 4 cucharadas de harina
  • 2 cucharadas de aceite
  • 1 cucharadita de polvo para hornear
  • Esencia de vainilla al gusto

Preparación

  • Colocar el yogur en un recipiente.
  • Agregar el huevo, el azúcar y el aceite.
  • Mezclar hasta integrar bien los ingredientes.
  • Incorporar la harina y el polvo para hornear.
  • Añadir vainilla al gusto.
  • Vaciar la mezcla en un molde apto para microondas.
  • Cocinar durante aproximadamente 5 minutos o hasta que el bizcocho esté firme.

El resultado es un pan suave, húmedo y con un aroma dulce que suele conquistar desde el primer bocado.

Un postre práctico para cualquier momento

Bizcocho de yogur esponjoso con azúcar glas, una porción cortada y hoja de menta en plato blanco. Tazón de yogur cremoso en el fondo.
Preparar bizcocho de yogur en microondas solo requiere un recipiente apto, evitando así ensuciar demasiados utensilios de cocina. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

El bizcocho de yogur en microondas destaca porque puede prepararse rápidamente sin ensuciar demasiados utensilios. Esto lo vuelve ideal para quienes tienen poco tiempo pero desean disfrutar algo casero.

También puede personalizarse fácilmente con ingredientes como chispas de chocolate, fruta o canela para darle un toque diferente. Cada variante mantiene la textura esponjosa que caracteriza a esta receta.

Gracias a su practicidad y sabor suave, este bizcocho se ha convertido en una opción frecuente para desayunos, meriendas o antojos nocturnos.

La receta exprés que conquista por su sencillez

Bizcocho de yogur esponjoso en una taza con una cuchara, espolvoreado con azúcar glas, junto a un yogur, un bol de fresas y arándanos en una mesa de madera.
La combinación de yogur natural, huevo, azúcar, harina y vainilla hace de este bizcocho una alternativa ligera y deliciosa para cualquier ocasión. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Uno de los mayores atractivos de este postre es que no requiere horno convencional. El microondas permite acelerar el proceso sin perder la suavidad y humedad del bizcocho.

El yogur aporta frescura y ayuda a equilibrar el dulzor, mientras la vainilla intensifica el aroma de la preparación. La combinación crea un sabor ligero y agradable.

Con ingredientes simples y pocos minutos de cocción, esta receta demuestra que es posible preparar un postre esponjoso y delicioso de manera rápida y sin complicaciones.

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