La segunda cuestión es en qué emoción enfocamos. "El estrés, por ejemplo, se enfoca en lo que falta. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer para entrenar la mente para tener las emociones que nos ayuden? Fundamentalmente, agradecer. Cuando hacés agradecimientos en forma cotidiana por todo lo que te pasa, enfocás en todo lo que tenés. Pero no se trata de agradecerle a la vida por temas generales, sino por cosas concretas. Puede llevar dos o tres minutos y si lo hacés mientras caminás o corrés, trabajás el cuerpo y las emociones a la vez", agrega Ferrari, quien recibió el "Premio a las 200 mentes más innovadoras del mundo", otorgado por The Future of Innovation.