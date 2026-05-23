Franco Colapinto celebró su destacado 10° puesto en la clasificación de Canadá y explicó por qué su actuación tuvo “mucho más mérito”

Franco Colapinto continúa con un nivel magnífico en el Gran Premio de Canadá y largará en el 10° puesto luego de meterse en la Q3 de la clasificación. Tras adaptarse al Circuito Gilles Villeneuve en plena competencia y terminar noveno en la carrera Sprint, el argentino dejó una buena imagen en la qualy y se impuso sobre su compañero de Alpine Pierre Gasly, que partirá en la 14° plaza.

Luego de alcanzar su quinta presencia en una Q3 desde que compite en la Fórmula 1, el joven de 22 años expresó su alegría frente a los micrófonos. “No éramos tan rápidos como en Miami (clasificó octavo), por eso creo que tiene mucho más mérito entrar a la Q3 y haber hecho una qualy tan sólida desde la primera vuelta hasta la última. Muy feliz. Mi vuelta de Q3 fue muy buena, y es donde estamos: a tres décimas de los Racing Bulls. Esa es la diferencia que tenemos y, lamentablemente, este fin de semana estamos un pasito por atrás. Creo que en carrera estamos competitivos, lo demostramos. Ojalá que estemos rápidos en la carrera para ir para adelante”, analizó en diálogo con ESPN.

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Respecto a cómo hizo para adaptarse al circuito de Montreal a pesar de perderse las prácticas, argumentó: “Es complicado. El hecho de no hacer la práctica de ayer fue muy duro, me perjudicó mucho. Hoy tenía más vueltas y más confianza. Esta es una pista muy de confianza. No tenerla acá y no sentirte bien con el auto es complicado. En general, di un paso. Todo el año tuve confianza, pero no tenía los resultados. Me sentía cómodo con el auto desde los test, donde estuve competitivo. Pero después, por alguna razón, perdí bastante performance en las primeras carreras y ahora estamos de vuelta muy firmes. Contento con el resultado y mi actuación. Siempre fui de adaptarme rápido. Solo que, capaz, cuando el auto no acompaña o no está tan ajustado a como vos te es natural manejar, se complica”.

*El momento de la clasificación a la Q3 de Colapinto en la qualy

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“En general, fue un gran día. La carrera fue muy buena, con muy buen ritmo. La qualy fue perfecta. Muy feliz con mi performance, estoy bastante orgulloso después de un comienzo de año complicado. Lo dimos vuelta muy bien y estoy contento con el esfuerzo de todo el equipo. Me ayudaron y me acompañaron más allá del arranque difícil”, sintetizó el argentino.

En esta misma línea, agregó: “Fue muy al límite. Creo que en una pista tan difícil y de ir cerca de las paredes es complicado esa parte de cuando tenes que sacar la vuelta. Me faltó un pelín en la última chicana, que me pasé un poco porque frené muy tarde. Pero el resto fue muy bueno. Después, en la Q3, fue una vuelta perfecta. Contento con el día de hoy. Una gran carrera en la Sprint y una gran clasificación”.

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Colapinto estuvo por delante de su compañero a lo largo de toda la clasificación. En la Q1 le ganó por poco más de dos décimas, mientras que en la segunda tanda maximizó el rendimiento del Alpine al cronometrar un tiempo de 1:13.857 y clasificar a la Q3 en el décimo lugar. Gasly registró una vuelta de 1:14.187 y le alcanzó únicamente para quedar 14°. Finalmente, el argentino largará en la décima posición el día domingo al computar un giro de 1:13.697 en la última tanda.

*El resumen de la Sprint en la que Colapinto quedó 9°

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Franco Colapinto saltó a la clasificación después de haber redondeado el mejor resultado en una carrera Sprint como piloto de Fórmula 1 con su destacado noveno lugar en el primer turno del sábado, luego de haber largado desde la 13° colocación. De esta manera, quedó a las puertas de sumar puntos con Alpine, ya que este tipo de eventos entrega puntos para los primeros ocho lugares. Ganó dos posiciones en el inicio, y más tarde superó a Isack Hadjar y Carlos Sainz para terminar dentro del Top 10. En contraposición, su compañero de equipo, Pierre Gasly, inició desde el pit lane y finalizó 20°.

De esta manera, Colapinto dejó atrás una primera jornada complicada, en la que no pudo dar vueltas en la única práctica libre del viernes por una falla eléctrica en la unidad de potencia. “Estamos investigando un problema relacionado con la PU (eléctrico) en el coche de Franco. Él está fuera del coche mientras el equipo evalúa, con el objetivo de tenerlo de vuelta en pista más tarde en la FP1”, había informado la escudería a través de redes sociales.

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El piloto argentino sacó adelante este inicio adverso con un meritorio 13° lugar en la clasificación para la carrera Sprint. Y así lo resaltó con los medios de comunicación: “Hubo que meterle huevo a la cuestión, fue difícil. Fue un día largo, sin vueltas. Di cuatro en todo el día. Obviamente, no fue lo ideal. Una FP1 en la que no pude girar en una pista muy difícil, que se necesita mucha confianza. En dos vueltas tener que hacer una qualy tan al límite fue complicado. La sacamos adelante. Creo que hicimos un buen laburo”.

*El problema que tuvo Colapinto en la FP1 y lo privó de girar en los ensayos

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Franco arribó a Canadá después de la gran actuación en el Gran Premio de Miami con un destacado séptimo lugar, su mejor performance como piloto de Fórmula 1. “Creo que todos sentimos un poco de alivio por las mejoras que hicimos y porque fuimos muy fuertes desde el comienzo. Eso demuestra que todo lo que hicimos dio resultado”, había anticipado en la previa a este fin de semana.

La carrera a 70 vueltas de este domingo iniciará a las 17 (hora argentina) y el calendario de la Fórmula 1 se reanudará del viernes 5 al domingo 7 de junio con el Gran Premio de Mónaco.

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