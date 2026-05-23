Deportes

Cuatro argentinos hacen su estreno en Roland Garros: hora, rivales y cómo ver los partidos en vivo

Thiago Tirante, Tomás Etcheverry, Marco Trungelliti y Solana Sierra serán los primeros representantes nacionales en debutar este domingo en París, en el arranque del segundo Grand Slam de la temporada

Guardar
Google icon
Tomás Etcheverry en el Madrid Open 2026
Tomás Etcheverry debutará ante Nuno Borges (Instagram: @tomasetcheverry123)

La espera terminó. Este domingo comenzará la edición 2026 de Roland Garros y los primeros argentinos en salir a escena serán Thiago Tirante, Tomás Etcheverry, Marco Trungelliti y Solana Sierra. El objetivo en común es avanzar a la segunda ronda del Grand Slam francés.

La delegación nacional volverá a tener una presencia numerosa en el cuadro principal: serán 17 (12 en individuales y cinco en dobles) los jugadores albicelestes que participarán del tradicional certamen parisino sobre polvo de ladrillo. Y la acción arrancará desde temprano para cuatro tenistas que llegan con realidades distintas, pero con la misma ilusión de dar un paso adelante en uno de los escenarios de mayor prestigio y tradición en la escena del tenis mundial.

PUBLICIDAD

El primero en salir a la cancha será Thiago Tirante, actual número 58 del ranking ATP, quien enfrentará al español Pablo Llamas Ruiz (124°) en la Cancha 13 a partir de las 06:00 de la mañana de Argentina. El platense atraviesa el mejor momento de su carrera y viene de destacarse en la gira europea de polvo de ladrillo, donde alcanzó los octavos de final del Masters 1000 de Roma y logró victorias de peso ante jugadores de renombre.

Más tarde será el debut de Tomás Etcheverry (25°), quien intentará dejar atrás algunas semanas irregulares en el circuito. El platense, que supo alcanzar los cuartos de final de Roland Garros en 2023 y que continúa siendo uno de los argentinos más competitivos sobre esta superficie, buscará reencontrarse con su mejor versión en París.

PUBLICIDAD

La prueba no será sencilla, porque enfrente estará el portugués Nuno Borges (50°), que hace cinco semanas lo derrotó en el ATP 500 de Barcelona. Fue 6-3 y 7-6 (4) en el Conde de Godó. Etcheverry tiene el tenis para avanzar en Francia e intentará mostrar su mejor versión. El partido comenzará en el segundo turno de la Cancha 13, luego del debut de Tirante.

También se presentará Marco Trungelliti (81°), quien regresará al cuadro principal de Roland Garros después de varias temporadas. El santiagueño enfrentará al francés Kyrian Jacquet (147°) en la Cancha 6, en un encuentro programado para el segundo turno.

Trungelliti llega con confianza tras una sólida gira sobre arcilla -llegó a la final en el ATP 250 de Marrakech- y luego de haber alcanzado recientemente el mejor ranking de su carrera.

Thiago Tirante se medirá con el español Pablo Llamas Ruiz (Fuente: REUTERS/Remo Casilli)
Thiago Tirante se medirá con el español Pablo Llamas Ruiz (Fuente: REUTERS/Remo Casilli)

En el cuadro femenino, todas las miradas estarán puestas en Solana Sierra (64°), una de las grandes revelaciones argentinas de la temporada. La marplatense, que viene protagonizando un notable ascenso en el ranking WTA gracias a sus resultados en la gira europea, tendrá una prueba exigente ante la británica Emma Raducanu (37°), campeona del US Open 2021.

El duelo aparece como uno de los más atractivos de la primera ronda femenina. Su inicio está previsto para el tercer turno de la Cancha 13, luego de los encuentros que protagonizarán Tirante y -a continuación- Etcheverry.

La presencia argentina en Roland Garros no se limitará a estos cuatro nombres. Durante los próximos días también debutarán otros representantes nacionales que lograron acceder directamente al cuadro principal gracias a sus rankings, entre ellos Juan Manuel Cerúndolo, Francisco Comesaña, Mariano Navone, Camilo Ugo Carabelli y Román Burruchaga.

El certamen parisino llega además en un contexto alentador para el tenis argentino. En las últimas semanas varios jugadores consiguieron resultados destacados en la gira previa: Juan Manuel Cerúndolo se coronó campeón en Bordeaux, Mariano Navone fue finalista en Ginebra y Thiago Tirante, Román Burruchaga y Solana Sierra consolidaron su crecimiento.

Solana Sierra tendrá una prueba de riesgo frente a Emma Raducanu (Fuente: Mutua Madrid Open)
Solana Sierra tendrá una prueba de riesgo frente a Emma Raducanu (Fuente: Mutua Madrid Open)

Los argentinos que juegan este domingo

  • Thiago Tirante vs. Pablo Llamas Ruiz (ESP) – A las 6:00 (hora argentina), Cancha 13.
  • Marco Trungelliti vs. Kyrian Jacquet (FRA) – Tercer turno, Cancha 6.
  • Tomás Etcheverry vs Nuno Borges (POR) – Segundo turno, Cancha 13.
  • Solana Sierra vs. Emma Raducanu (USA) – Tercer turno, Cancha 13.

Cómo ver Roland Garros en vivo

Todos los partidos de Roland Garros podrán seguirse en Argentina a través de ESPN y de la plataforma de streaming Disney+, que ofrecerán la cobertura completa del torneo con transmisión de las distintas canchas y los encuentros más destacados de cada jornada.

Temas Relacionados

Tenis ArgentinoRoland GarrosTomás EtcheverryThiago TiranteMarco TrungellitiSolana Sierradeportes-argentina

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Franco Colapinto tuvo una de las mejores clasificaciones de su carrera y largará 10° en el Gran Premio de Canadá

Luego de ser noveno en la Sprint, el argentino mostró un sólido rendimiento en el Circuito Gilles Villeneuve de Montreal para alcanzar la Q3

Franco Colapinto tuvo una de las mejores clasificaciones de su carrera y largará 10° en el Gran Premio de Canadá

La particular reacción de Franco Colapinto tras pasar a la Q3 del GP de Canadá de la F1

El argentino tuvo un mejor rendimiento que Pierre Gasly y saldrá desde el décimo lugar en la carrera de este domingo

La particular reacción de Franco Colapinto tras pasar a la Q3 del GP de Canadá de la F1

Así funciona el “drafting” en running: la estrategia que te ahorra energía y segundos

Correr detrás de otros atletas, elegir ropa adecuada y optimizar pequeños detalles permiten ahorrar energía y reducir segundos en distancias largas y cortas

Así funciona el “drafting” en running: la estrategia que te ahorra energía y segundos

Imponente actuación de la argentina Agostina Hein en Mónaco: ganó los 400m combinados por 11 segundos de diferencia

La nadadora de 18 años terminó primera en el prestigioso torneo Mare Nostrum y consiguió una nueva medalla de oro

Imponente actuación de la argentina Agostina Hein en Mónaco: ganó los 400m combinados por 11 segundos de diferencia

La accidentada carrera de Nico Varrone en la Fórmula 2 que arruinó su fenomenal largada en el Gran Premio de Canadá

El argentino de VAR se estaba luciendo en el Gran Premio de Canadá, pero una llamativa sanción lo relegó al fondo de la grilla

La accidentada carrera de Nico Varrone en la Fórmula 2 que arruinó su fenomenal largada en el Gran Premio de Canadá

DEPORTES

Franco Colapinto tuvo una de las mejores clasificaciones de su carrera y largará 10° en el Gran Premio de Canadá

Franco Colapinto tuvo una de las mejores clasificaciones de su carrera y largará 10° en el Gran Premio de Canadá

Así funciona el “drafting” en running: la estrategia que te ahorra energía y segundos

Imponente actuación de la argentina Agostina Hein en Mónaco: ganó los 400m combinados por 11 segundos de diferencia

La accidentada carrera de Nico Varrone en la Fórmula 2 que arruinó su fenomenal largada en el Gran Premio de Canadá

Preocupación en Boca Juniors por la lesión de una de las figuras antes del partido definitorio por Copa Libertadores ante Universidad Católica

TELESHOW

La mordaz crítica de Julián Weich a Adrián Suar que esperó 40 años en salir: "¡Un hijo de Júpiter!"

La mordaz crítica de Julián Weich a Adrián Suar que esperó 40 años en salir: "¡Un hijo de Júpiter!"

Los secretos del renacer de la Rock & Pop según su director: “La radio es calidez, no un algoritmo”

La desazón de Evangelina Anderson: fue a ver jugar al fútbol a su hijo Bastián, pero el partido se suspendió por incidentes

Rock & Pop fue distinguida en los New York Festivals Radio Awards: un premio a la identidad y la innovación

La palabra de María Fernanda Callejón tras la condena a su expareja por violencia de género: “No me siento ganadora”

INFOBAE AMÉRICA

Las importaciones de materiales de construcción en El Salvador crecen un 20.8 % en el primer trimestre de 2026

Las importaciones de materiales de construcción en El Salvador crecen un 20.8 % en el primer trimestre de 2026

Organizaciones internacionales alertan sobre la venta masiva de primates a través de redes sociales

Trump anunció que EEUU está negociando los últimos detalles de un acuerdo de paz con el régimen de Irán

Cómo una renuncia inesperada abrió la puerta a la mayor fractura del papado en la Edad Media

“Nos sentimos aterrorizados”: padre sepulta a dos de sus hijos asesinados en masacre en Colón, Honduras