Cuatro argentinos hacen su estreno en Roland Garros: hora, rivales y cómo ver los partidos en vivo

Tomás Etcheverry debutará ante Nuno Borges (Instagram: @tomasetcheverry123)

La espera terminó. Este domingo comenzará la edición 2026 de Roland Garros y los primeros argentinos en salir a escena serán Thiago Tirante, Tomás Etcheverry, Marco Trungelliti y Solana Sierra. El objetivo en común es avanzar a la segunda ronda del Grand Slam francés.

La delegación nacional volverá a tener una presencia numerosa en el cuadro principal: serán 17 (12 en individuales y cinco en dobles) los jugadores albicelestes que participarán del tradicional certamen parisino sobre polvo de ladrillo. Y la acción arrancará desde temprano para cuatro tenistas que llegan con realidades distintas, pero con la misma ilusión de dar un paso adelante en uno de los escenarios de mayor prestigio y tradición en la escena del tenis mundial.

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El primero en salir a la cancha será Thiago Tirante, actual número 58 del ranking ATP, quien enfrentará al español Pablo Llamas Ruiz (124°) en la Cancha 13 a partir de las 06:00 de la mañana de Argentina. El platense atraviesa el mejor momento de su carrera y viene de destacarse en la gira europea de polvo de ladrillo, donde alcanzó los octavos de final del Masters 1000 de Roma y logró victorias de peso ante jugadores de renombre.

Más tarde será el debut de Tomás Etcheverry (25°), quien intentará dejar atrás algunas semanas irregulares en el circuito. El platense, que supo alcanzar los cuartos de final de Roland Garros en 2023 y que continúa siendo uno de los argentinos más competitivos sobre esta superficie, buscará reencontrarse con su mejor versión en París.

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La prueba no será sencilla, porque enfrente estará el portugués Nuno Borges (50°), que hace cinco semanas lo derrotó en el ATP 500 de Barcelona. Fue 6-3 y 7-6 (4) en el Conde de Godó. Etcheverry tiene el tenis para avanzar en Francia e intentará mostrar su mejor versión. El partido comenzará en el segundo turno de la Cancha 13, luego del debut de Tirante.

También se presentará Marco Trungelliti (81°), quien regresará al cuadro principal de Roland Garros después de varias temporadas. El santiagueño enfrentará al francés Kyrian Jacquet (147°) en la Cancha 6, en un encuentro programado para el segundo turno.

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Trungelliti llega con confianza tras una sólida gira sobre arcilla -llegó a la final en el ATP 250 de Marrakech- y luego de haber alcanzado recientemente el mejor ranking de su carrera.

Thiago Tirante se medirá con el español Pablo Llamas Ruiz (Fuente: REUTERS/Remo Casilli)

En el cuadro femenino, todas las miradas estarán puestas en Solana Sierra (64°), una de las grandes revelaciones argentinas de la temporada. La marplatense, que viene protagonizando un notable ascenso en el ranking WTA gracias a sus resultados en la gira europea, tendrá una prueba exigente ante la británica Emma Raducanu (37°), campeona del US Open 2021.

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El duelo aparece como uno de los más atractivos de la primera ronda femenina. Su inicio está previsto para el tercer turno de la Cancha 13, luego de los encuentros que protagonizarán Tirante y -a continuación- Etcheverry.

La presencia argentina en Roland Garros no se limitará a estos cuatro nombres. Durante los próximos días también debutarán otros representantes nacionales que lograron acceder directamente al cuadro principal gracias a sus rankings, entre ellos Juan Manuel Cerúndolo, Francisco Comesaña, Mariano Navone, Camilo Ugo Carabelli y Román Burruchaga.

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El certamen parisino llega además en un contexto alentador para el tenis argentino. En las últimas semanas varios jugadores consiguieron resultados destacados en la gira previa: Juan Manuel Cerúndolo se coronó campeón en Bordeaux, Mariano Navone fue finalista en Ginebra y Thiago Tirante, Román Burruchaga y Solana Sierra consolidaron su crecimiento.

Solana Sierra tendrá una prueba de riesgo frente a Emma Raducanu (Fuente: Mutua Madrid Open)

Los argentinos que juegan este domingo

Thiago Tirante vs. Pablo Llamas Ruiz (ESP) – A las 6:00 (hora argentina), Cancha 13.

Marco Trungelliti vs. Kyrian Jacquet (FRA) – Tercer turno, Cancha 6.

Tomás Etcheverry vs Nuno Borges (POR) – Segundo turno, Cancha 13.

Solana Sierra vs. Emma Raducanu (USA) – Tercer turno, Cancha 13.

Cómo ver Roland Garros en vivo

Todos los partidos de Roland Garros podrán seguirse en Argentina a través de ESPN y de la plataforma de streaming Disney+, que ofrecerán la cobertura completa del torneo con transmisión de las distintas canchas y los encuentros más destacados de cada jornada.

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