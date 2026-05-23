Deportes

Lo chocaron de atrás, explotó de furia y se paró al costado de la pista para señalar a su rival: la inédita escena en la Fórmula 2

El paraguayo Joshua Duerksen tuvo que abandonar en la Sprint del GP de Canadá luego de que Alex Dunne lo tocara desde atrás

Guardar
Google icon

Las férreas peleas rueda a rueda y los múltiples accidentes en las citas de la Fórmula 2 se volvieron una costumbre en los últimos años de la categoría. La carrera Sprint del Gran Premio de Canadá no estuvo exenta de polémicas: Alex Dunne, el siempre polémico piloto que fichó Alpine para su equipo de desarrollo, chocó desde atrás a Joshua Duerksen. El paraguayo no ocultó su bronca por tener que abandonar y le realizó gestos efusivos desde el costado de la pista del Circuito Gilles Villeneuve cuando el irlandés pasaba con su monoplaza de Rodin Motorsport.

En una jornada en la que el argentino Nicolás Varrone se lució con una largada espectacular que quedó opacada por una polémica penalización y un posterior golpe por parte de Cian Shields, el cruce entre Duerksen y Dunne acaparó los flashes. En la vuelta 18, cuando marchaban sexto y séptimo respectivamente, el corredor irlandés golpeó por detrás al hombre de Invicta Racing luego de intentar una maniobra imposible de concretar en la horquilla. A pesar del intento del sudamericano por reintegrarse a la carrera, tuvo que abandonar por los daños que le provocó el choque.

PUBLICIDAD

Sí, gracias Dunne”, soltó de forma irónica el paraguayo por la radio del equipo. Una vez que se bajó del monoplaza con el Safety Car en pista, Joshua Duerksen esperó al irlandés en el costado del trazado para dejar en claro su descontento y señalarlo por dejarlo afuera de la carrera. Incluso, se llevó un dedo en la zona de la sien, gesto característico que se refiere al “estás loco”.

*El insólito golpe de Shields a Varrone cerca del cierre de la carrera

PUBLICIDAD

La carrera Sprint de Canadá también tuvo como protagonista a Nico Varrone, que finalizó en el 16° lugar. El oriundo de Ingeniero Maschwitz largó desde la décima posición pese a haber sido 12° en la clasificación, por las penalizaciones aplicadas a Rafael Cámara (Invicta) y Alex Dunne. En la primera de las 28 vueltas, el piloto de Ingeniero Maschwitz avanzó tres puestos.

Tras superar con un leve toque a Emerson Fittipaldi en el inicio, adelantó a Laurens Van Hoepen de Trident, en la curva ocho, y luego atacó a Nikola Tsolov en la horquilla para superarlo en la última chicana y quedar séptimo. Sin embargo, la maniobra que definió la carrera de Varrone no estuvo en pista sino en la interpretación reglamentaria de dirección de carrera.

Los comisarios de la F2 le impusieron un stop and go por estar fuera de su posición durante la vuelta previa en la línea del Safety Car. Alex Dunne (Rodin Motorsport) quedó por delante del corredor albiceleste pese a que largó detrás de él, aunque el castigado fue el piloto de Van Amersfoort Racing. Después de cumplir la penalización en boxes, donde debió detenerse un segundo antes de volver a pista, cayó al último lugar y recién pudo reagruparse cuando apareció un auto de seguridad por un incidente múltiple entre Nikola Tsolov (penalizado con 10 segundos), Martinius Stenshorne y John Bennett, quien tuvo que abandonar.

*El compacto de la Sprint de la F2 en Canadá

Tras la reanudación de la carrera por el choque entre Duerksen y Dunne, Rafael Villagomez, compañero de Varrone en VAR, estaba en lucha por un lugar en el podio cuando se estrelló contra los muros en la curva cuatro. Luego de esto, el argentino sufrió un toque insólito en el tramo final, cuando Cian Shields lo impactó desde atrás. “Me pegó de atrás. Qué hombre”, dijo el argentino de 25 años por la radio del equipo tras el golpe, aunque pudo continuar y vio la bandera a cuadros en la 16ª posición.

Tras la victoria de Noel Leon en la Sprint, la próxima cita de la Fórmula 2 será este domingo desde las 13:00, cuando se dispute la carrera principal de la Fórmula 2 en Montreal. Varrone partirá desde la 12ª posición.

Temas Relacionados

Joshua DuerksenAlex DunneFórmula 2F2Gran Premio de CanadáNicolás VarroneVARInvicta Racing

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Franco Colapinto tuvo una de las mejores clasificaciones de su carrera y largará 10° en el Gran Premio de Canadá

Luego de ser noveno en la Sprint, el argentino mostró un sólido rendimiento en el Circuito Gilles Villeneuve de Montreal para alcanzar la Q3

Franco Colapinto tuvo una de las mejores clasificaciones de su carrera y largará 10° en el Gran Premio de Canadá

La particular reacción de Franco Colapinto tras pasar a la Q3 del GP de Canadá de la F1

El argentino tuvo un mejor rendimiento que Pierre Gasly y saldrá desde el décimo lugar en la carrera de este domingo

La particular reacción de Franco Colapinto tras pasar a la Q3 del GP de Canadá de la F1

Así funciona el “drafting” en running: la estrategia que te ahorra energía y segundos

Correr detrás de otros atletas, elegir ropa adecuada y optimizar pequeños detalles permiten ahorrar energía y reducir segundos en distancias largas y cortas

Así funciona el “drafting” en running: la estrategia que te ahorra energía y segundos

Imponente actuación de la argentina Agostina Hein en Mónaco: ganó los 400m combinados por 11 segundos de diferencia

La nadadora de 18 años terminó primera en el prestigioso torneo Mare Nostrum y consiguió una nueva medalla de oro

Imponente actuación de la argentina Agostina Hein en Mónaco: ganó los 400m combinados por 11 segundos de diferencia

La accidentada carrera de Nico Varrone en la Fórmula 2 que arruinó su fenomenal largada en el Gran Premio de Canadá

El argentino de VAR se estaba luciendo en el Gran Premio de Canadá, pero una llamativa sanción lo relegó al fondo de la grilla

La accidentada carrera de Nico Varrone en la Fórmula 2 que arruinó su fenomenal largada en el Gran Premio de Canadá

DEPORTES

Franco Colapinto tuvo una de las mejores clasificaciones de su carrera y largará 10° en el Gran Premio de Canadá

Franco Colapinto tuvo una de las mejores clasificaciones de su carrera y largará 10° en el Gran Premio de Canadá

Así funciona el “drafting” en running: la estrategia que te ahorra energía y segundos

Imponente actuación de la argentina Agostina Hein en Mónaco: ganó los 400m combinados por 11 segundos de diferencia

La accidentada carrera de Nico Varrone en la Fórmula 2 que arruinó su fenomenal largada en el Gran Premio de Canadá

Preocupación en Boca Juniors por la lesión de una de las figuras antes del partido definitorio por Copa Libertadores ante Universidad Católica

TELESHOW

La mordaz crítica de Julián Weich a Adrián Suar que esperó 40 años en salir: "¡Un hijo de Júpiter!"

La mordaz crítica de Julián Weich a Adrián Suar que esperó 40 años en salir: "¡Un hijo de Júpiter!"

Los secretos del renacer de la Rock & Pop según su director: “La radio es calidez, no un algoritmo”

La desazón de Evangelina Anderson: fue a ver jugar al fútbol a su hijo Bastián, pero el partido se suspendió por incidentes

Rock & Pop fue distinguida en los New York Festivals Radio Awards: un premio a la identidad y la innovación

La palabra de María Fernanda Callejón tras la condena a su expareja por violencia de género: “No me siento ganadora”

INFOBAE AMÉRICA

Las importaciones de materiales de construcción en El Salvador crecen un 20.8 % en el primer trimestre de 2026

Las importaciones de materiales de construcción en El Salvador crecen un 20.8 % en el primer trimestre de 2026

Organizaciones internacionales alertan sobre la venta masiva de primates a través de redes sociales

Trump anunció que EEUU está negociando los últimos detalles de un acuerdo de paz con el régimen de Irán

Cómo una renuncia inesperada abrió la puerta a la mayor fractura del papado en la Edad Media

“Nos sentimos aterrorizados”: padre sepulta a dos de sus hijos asesinados en masacre en Colón, Honduras