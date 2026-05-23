Lo chocaron de atrás, explotó de furia y se paró al costado de la pista para señalar a su rival: la inédita escena en la Fórmula 2

Las férreas peleas rueda a rueda y los múltiples accidentes en las citas de la Fórmula 2 se volvieron una costumbre en los últimos años de la categoría. La carrera Sprint del Gran Premio de Canadá no estuvo exenta de polémicas: Alex Dunne, el siempre polémico piloto que fichó Alpine para su equipo de desarrollo, chocó desde atrás a Joshua Duerksen. El paraguayo no ocultó su bronca por tener que abandonar y le realizó gestos efusivos desde el costado de la pista del Circuito Gilles Villeneuve cuando el irlandés pasaba con su monoplaza de Rodin Motorsport.

En una jornada en la que el argentino Nicolás Varrone se lució con una largada espectacular que quedó opacada por una polémica penalización y un posterior golpe por parte de Cian Shields, el cruce entre Duerksen y Dunne acaparó los flashes. En la vuelta 18, cuando marchaban sexto y séptimo respectivamente, el corredor irlandés golpeó por detrás al hombre de Invicta Racing luego de intentar una maniobra imposible de concretar en la horquilla. A pesar del intento del sudamericano por reintegrarse a la carrera, tuvo que abandonar por los daños que le provocó el choque.

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“Sí, gracias Dunne”, soltó de forma irónica el paraguayo por la radio del equipo. Una vez que se bajó del monoplaza con el Safety Car en pista, Joshua Duerksen esperó al irlandés en el costado del trazado para dejar en claro su descontento y señalarlo por dejarlo afuera de la carrera. Incluso, se llevó un dedo en la zona de la sien, gesto característico que se refiere al “estás loco”.

*El insólito golpe de Shields a Varrone cerca del cierre de la carrera

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La carrera Sprint de Canadá también tuvo como protagonista a Nico Varrone, que finalizó en el 16° lugar. El oriundo de Ingeniero Maschwitz largó desde la décima posición pese a haber sido 12° en la clasificación, por las penalizaciones aplicadas a Rafael Cámara (Invicta) y Alex Dunne. En la primera de las 28 vueltas, el piloto de Ingeniero Maschwitz avanzó tres puestos.

Tras superar con un leve toque a Emerson Fittipaldi en el inicio, adelantó a Laurens Van Hoepen de Trident, en la curva ocho, y luego atacó a Nikola Tsolov en la horquilla para superarlo en la última chicana y quedar séptimo. Sin embargo, la maniobra que definió la carrera de Varrone no estuvo en pista sino en la interpretación reglamentaria de dirección de carrera.

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Los comisarios de la F2 le impusieron un stop and go por estar fuera de su posición durante la vuelta previa en la línea del Safety Car. Alex Dunne (Rodin Motorsport) quedó por delante del corredor albiceleste pese a que largó detrás de él, aunque el castigado fue el piloto de Van Amersfoort Racing. Después de cumplir la penalización en boxes, donde debió detenerse un segundo antes de volver a pista, cayó al último lugar y recién pudo reagruparse cuando apareció un auto de seguridad por un incidente múltiple entre Nikola Tsolov (penalizado con 10 segundos), Martinius Stenshorne y John Bennett, quien tuvo que abandonar.

*El compacto de la Sprint de la F2 en Canadá

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Tras la reanudación de la carrera por el choque entre Duerksen y Dunne, Rafael Villagomez, compañero de Varrone en VAR, estaba en lucha por un lugar en el podio cuando se estrelló contra los muros en la curva cuatro. Luego de esto, el argentino sufrió un toque insólito en el tramo final, cuando Cian Shields lo impactó desde atrás. “Me pegó de atrás. Qué hombre”, dijo el argentino de 25 años por la radio del equipo tras el golpe, aunque pudo continuar y vio la bandera a cuadros en la 16ª posición.

Tras la victoria de Noel Leon en la Sprint, la próxima cita de la Fórmula 2 será este domingo desde las 13:00, cuando se dispute la carrera principal de la Fórmula 2 en Montreal. Varrone partirá desde la 12ª posición.

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