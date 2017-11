"Lo bueno de saltar en la cama elástica es que tonifica y no agranda los músculos", puntualiza Álvarez. No obstante, según Francisco Nally, médico especialista en traumatología y ortopedia del Hospital Italiano de Buenos Aires, la Acrobacia Fit no es recomendable para personas que hayan sido operadas de la columna o de reemplazos articulares. Además, aconseja que quienes tengan problemas de columna "fortalezcan los músculos paravertebrales y el CORE (abdominales y piso pelviano) para evitar subluxaciones articulares que acarreen dolor lumbar".