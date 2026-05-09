Exenciones tributarias a la selección Colombia provocó pelea en el Concejo de Bogotá: esto fue lo que pasó

El Concejo de Bogotá aprobó la exención de impuestos a la Federación Colombiana de Fútbol para que la selección juegue en la ciudad - crédito Colprensa

La reciente aprobación en el Concejo de Bogotá de un acuerdo que otorga exenciones tributarias a la Federación Colombiana de Fútbol desató una fuerte disputa política y puso en evidencia un debate sobre legalidad, transparencia y beneficios sociales. Durante la agitada sesión, se expusieron severas críticas a la iniciativa propuesta por un sector del cabildo.

La controversia surgió ante la decisión de conceder exenciones tributarias por diez años a la federación, lo que representa un ahorro millonario para la organización. Sectores de la oposición y varios concejales alertaron sobre posibles irregularidades legales, la falta de compromisos sociales directos y antecedentes controvertidos de la entidad, lo que acentuó la discusión sobre la relación entre recursos públicos y entidades privadas.

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Durante la jornada, el debate se centró en los alivios fiscales otorgados a la FCF en impuestos como el ICA. Aunque los promotores defendieron la medida como un respaldo a eventos de la Selección Colombia, opositores señalaron la ausencia de contrapartes sociales que beneficiaran a los habitantes de la ciudad.

Críticas y advertencias legales en el Concejo de Bogotá

Las posiciones encontradas marcaron la sesión, con una intervención destacada del concejal José Cuesta Novoa, del Pacto Histórico, que se retiró de su rol de ponente tras denunciar falta de garantías jurídicas y transparencia en el proceso, al advertir que la votación podría implicar consecuencias legales para quienes apoyaron la proposición.

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Cuesta afirmó ante sus colegas, citado por El Tiempo: “Aquí hay ausencia de garantías. Como soy ponente dentro de este proyecto, me retiro justamente por este tipo de situaciones”. Añadió que abogados advirtieron sobre los riesgos jurídicos de la sesión, y mencionó que la inclusión de la Confederación Sudamericana de Fútbol en el trámite incrementó las dudas sobre la legalidad, lo que tensionó aún más el ambiente.

El concejal José Cuesta Novoa se retiró de la ponencia por la exención de impuestos a la FCF porque no se le dará nada a cambio a la ciudad - crédito Concejo de Bogotá

La denuncia impactó no solo a los miembros de la corporación, sino también a otros sectores atentos a las garantías institucionales. El debate giró en torno al respeto de los procesos normativos y al control sobre el uso de recursos públicos.

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Debate sobre beneficios sociales y democratización del deporte

Uno de los principales puntos de discordia fue la ausencia de compromisos sociales concretos de la Federación Colombiana de Fútbol frente a los beneficios otorgados. Cuesta propuso condicionar los alivios tributarios a la creación de escuelas populares de fútbol en barrios vulnerables de Bogotá.

Esta propuesta, junto con otras como inversión en salud y nutrición para jóvenes deportistas, el impulso al fútbol femenino y la creación de veinte escuelas comunitarias, una en cada localidad, fue rechazada por la administración distrital.

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La selección Colombia volvería a jugar partidos oficiales en Bogotá después de 18 años, gracias al Concejo - crédito FCF

La oposición expresó su inconformidad ante la entrega de recursos públicos a una entidad privada que, según recordaron, ha enfrentado diversos escándalos de corrupción en el pasado, uno de ellos fue el caso de reventa de boletería en las eliminatorias a Rusia 2018.

Consecuencias políticas y vigilancia tras la aprobación

La mayoría del Concejo de Bogotá aprobó el acuerdo, lo que garantizó a la Federación Colombiana de Fútbol beneficios fiscales por una década. Sectores disidentes resaltaron que mantendrán un riguroso seguimiento al uso de recursos públicos y exigieron que el fútbol sirva como herramienta de inclusión social, no de privilegio privado.

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EL objetivo es que el combinado nacional vuelva a usar El Campín, aunque bajo lupa para que se cumplan las condiciones de las exenciones de impuestos - crédito Sencia

Los opositores adelantaron que vigilarán el cumplimiento y alertaron sobre la necesidad de evitar que estos modelos de exención se generalicen para otras entidades privadas. La jornada terminó con la persistencia de la disputa y la expectativa sobre el impacto real de la medida en la ciudad.

Para los sectores críticos, respaldar la pasión por la selección Colombia no justifica otorgar privilegios fiscales sin obligaciones sociales claras para la Federación Colombiana de Fútbol, manteniéndose abierto el debate en la opinión pública.

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