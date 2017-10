Dale kale a tu piel

La col rizada (kale en inglés) o berza es una verdura llena de nutrientes. Una taza de kale tiene más calcio que la leche, más hierro que la carne y gran cantidad de vitamina C, K y A. Familiar del brócoli, el coliflor y el repollo, tiene propiedades anticancerígenas y desintoxicantes que limpian hígado y sangre. Su gran presencia de vitamina C activa el sistema inmunológico, el metabolismo y la hidratación. ¡Es lo mejor que podemos comer para tener una piel sana! Pero ¿cómo se come? Seguramente has oído hablar de los "chips de kale". Se preparan en pocos minutos, al horno y se conservan crocantes por días, por lo que resultan un buen snack en cualquier momento y lugar.