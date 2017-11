DEJARSE LLEVAR. "Somos este momento. Este momento es todo lo que tenemos. Por inasible que nos parezca", asevera Kreimer. Y aquí vale la aclaración: la bici fija no sirve. Así como para un runner correr sobre la cinta encerrado en un gimnasio no tiene el mismo resultado que correr al aire libre, para obtener los beneficios mentales de pedalear es necesario salir a la calle, a un parque o a una pista de ciclismo. Además, en la bici fija no hay que mantener el equilibrio por lo que, aunque a nivel químico tu cuerpo libere toxinas y genere endorfinas, tu mente nunca alcanzará el estado zen. Lo que es indistinto es si la bici la usás para pasear, para trasladarte o para hacer deporte.