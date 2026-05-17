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Alerta SSC por fraudes con carreras deportivas falsas en CDMX: usan WhatsApp y logos oficiales para engañar a corredores

La Policía Cibernética advirtió que delincuentes ofrecen inscripciones a competencias inexistentes para robar dinero y datos personales

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Las convocatorias circulan, principalmente, a través de Facebook, Instagram y grupos de WhatsApp. (Imagen ilustrativa generada con IA | Infobae México)
Las convocatorias circulan, principalmente, a través de Facebook, Instagram y grupos de WhatsApp. (Imagen ilustrativa generada con IA | Infobae México)

Las falsas carreras deportivas se convirtieron en un nuevo gancho para cometer fraudes en internet. La Policía Cibernética de la Ciudad de México alertó sobre una modalidad de estafa en la que delincuentes promocionan competencias inexistentes mediante redes sociales y mensajes de WhatsApp para obtener pagos y datos personales de corredores.

La advertencia, difundida por la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), explica que los responsables utilizan imágenes llamativas, publicidad engañosa e incluso logotipos de instituciones y organizadores reales para aparentar legitimidad y convencer a las víctimas de realizar depósitos por concepto de inscripción.

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Las autoridades capitalinas señalaron que los ciberdelincuentes aprovechan el crecimiento de las carreras recreativas y el entusiasmo de quienes buscan participar en maratones, medios maratones y eventos atléticos para captar víctimas rápidamente.

Una vez que las personas realizan el pago o comparten información sensible, los supuestos organizadores desaparecen, eliminan perfiles o dejan de responder mensajes.

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La Policía Cibernética indicó que muchas de estas convocatorias circulan principalmente a través de Facebook, Instagram y grupos de WhatsApp, donde los estafadores presionan a los usuarios con mensajes de “últimos lugares disponibles” o supuestos descuentos por tiempo limitado para acelerar las transferencias.

Recomiendan revisar antecedentes y evitar depósitos directos

Ante el aumento de este tipo de fraudes digitales, las autoridades recomendaron verificar siempre la autenticidad de las convocatorias antes de entregar dinero o documentos personales.

Entre las medidas sugeridas se encuentra revisar si el evento aparece publicado en sitios oficiales, páginas de federaciones deportivas o perfiles verificados de los organizadores. También aconsejaron buscar reseñas y fotografías de ediciones anteriores para confirmar que la competencia realmente existe.

La SSC pidió desconfiar de enlaces enviados por desconocidos o perfiles recién creados, especialmente cuando solicitan depósitos directos a cuentas personales o pagos urgentes mediante transferencias.

Otra de las recomendaciones consiste en evitar compartir identificaciones oficiales, comprobantes bancarios o datos financieros sin confirmar previamente la identidad de quien organiza el supuesto evento deportivo.

La dependencia capitalina recordó que la Unidad de Policía Cibernética mantiene atención permanente para atender denuncias relacionadas con fraudes digitales y orientación en casos sospechosos.

Las personas pueden solicitar apoyo a través del teléfono 55 5242 5100 extensión 5086, mediante el correo policia.cibernetica@ssc.cdmx.gob.mx, la aplicación Mi Policía y las cuentas oficiales de la SSC en redes sociales.

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