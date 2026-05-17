El papa León XIV instó a promover las formas de comunicación “que respeten la verdad del ser humano” en la era de la IA

El papa León XIV llamó a "cuidar las voces y los rostros humanos" en tiempos de aug de la IA (REUTERS/Guglielmo Mangiapane)

El papa León XIV insto este domingo “a comprometerse a promover formas de comunicación que respeten siempre la verdad del ser humano” ante la inteligencia artificial, en un llamamiento al final del rezo del regina coeli desde el palacio apostólico.

El pontífice recordó que hoy se celebra en varios países el Día Mundial de las Comunicaciones Sociales y que él quiso dedicarlo al tema: “Cuidar las voces y los rostros humanos”.

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“En esta era de la inteligencia artificial animo a todos a comprometerse a promover formas de comunicación que respeten siempre la verdad del ser humano, hacia la cual debe orientarse toda innovación tecnológica”, agregó ante los miles de fieles reunidos en la plaza de San Pedro.

El Vaticano crea una comisión especial para coordinar políticas internas sobre el uso y desarrollo de inteligencia artificial. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Este sábado, León XIV aprobó la institución de una comisión formada por miembros de los varios dicasterios (ministerios) que forman el Gobierno vaticano para facilitar el intercambio de información y proyectos sobre inteligencia artificial, incluyendo políticas para su uso interno, informó este sábado la Santa Sede.

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El papa ha mostrado desde el inicio del pontificado su atención por la IA y tiene prevista la publicación inminente de una encíclica sobre el tema.

La idea es del cardenal Michael Czerny, prefecto del Dicasterio para el Servicio del Desarrollo Humano Integral.

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Cardenal Michael Czerny. REUTERS/Hannah McKay

Czerny será el responsable, y cuenta con la aprobación del papa y analizará “sus posibles efectos en los seres humanos y en la humanidad en su conjunto, así como la preocupación de la Iglesia por la dignidad de cada ser humano, especialmente en relación con su desarrollo integral”.

En el documento de sus institución se explica que ”Corresponde a la institución coordinadora facilitar la colaboración y el intercambio entre los miembros del grupo de información relativa a las actividades y proyectos relacionados con la inteligencia artificial, incluidas las políticas sobre su uso dentro de la Santa Sede, promoviendo el diálogo, la comunión y la participación".

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Ya en enero de 2025, los dicasterios para la Doctrina de la Fe y para la Cultura y la Educación elaboraron el importante documento ‘Antiqua et Nova’ sobre la relación entre la inteligencia artificial y la inteligencia humana.

La Santa Sede busca facilitar el diálogo y la colaboración entre distintos dicasterios sobre iniciativas de inteligencia artificial. REUTERS/Guglielmo Mangiapane

La comisión estará integrada por representantes de los dicasterios para el Servicio del Desarrollo Humano Integral, para la Doctrina de la Fe, para la Cultura y la Educación, y para la Comunicación, así como por miembros de la Academia Pontificia para la Vida, la Academia Pontificia de las Ciencias y la Academia Pontificia de las Ciencias Sociales.

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Una iniciativa que, en cierto modo, recuerda a la comisión vaticana Covid-19, creada por el papa Francisco en marzo de 2020, en el punto álgido de la pandemia.

(con información de EFE)

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