El 26 de mayo Panamá revelará a sus elegidos para el Mundial en un lugar clave de su soberanía

Panamá revelará el 26 de mayo su lista mundialista en el edificio de la Administración del Canal de Panamá, un lugar cargado de simbolismo patriótico para el país. EFE/Alejandro Bolívar

La Selección Mayor de fútbol de Panamá comenzará oficialmente la cuenta regresiva hacia el Mundial de 2026 con un acto cargado de simbolismo nacional: la revelación de los convocados del técnico danés Thomas Christiansen se realizará el próximo 26 de mayo en el edificio de la Administración del Canal de Panamá, el mismo lugar donde el país asumió el control de la vía interoceánica el 31 de diciembre de 1999 tras décadas de administración estadounidense.

La decisión de presentar la lista mundialista en uno de los sitios más emblemáticos de la soberanía panameña no ha pasado desapercibida entre aficionados y dirigentes deportivos.

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El Canal de Panamá representa uno de los mayores símbolos de identidad nacional y recuperación territorial para el país centroamericano, por lo que el anuncio de los jugadores que disputarán la Copa del Mundo busca conectar el fútbol con el sentimiento patriótico de una nación que volverá a jugar un Mundial por segunda vez en su historia.

Panamá disputará la Copa Mundial de la FIFA 2026 en Estados Unidos, México y Canadá después de completar la fase eliminatoria en Concacaf, donde logró asegurar uno de los boletos directos al torneo. La clasificación marcó un nuevo hito para una generación que ha consolidado al país como una de las selecciones más competitivas de Centroamérica y el Caribe durante los últimos años.

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Thomas Christiansen buscará llevar a Panamá más allá de la fase de grupos en lo que será la segunda participación mundialista de la selección en su historia. (Foto AP/Matias Delacroix)

El combinado panameño quedó ubicado en el Grupo L junto a Inglaterra, Croacia y Ghana, una zona considerada compleja por el peso histórico y futbolístico de sus rivales.

El debut será el 17 de junio frente a Ghana en el BMO Field de Toronto, Canadá. Posteriormente enfrentará a Croacia el 23 de junio, también en Toronto, y cerrará la fase de grupos ante Inglaterra el 27 de junio en el MetLife Stadium de Nueva Jersey, uno de los escenarios principales del torneo.

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Antes de viajar al Mundial, Panamá tendrá una intensa agenda de amistosos internacionales diseñada para medir el nivel competitivo del equipo ante rivales de distintos continentes y estilos futbolísticos. El 31 de mayo enfrentará a Brasil en el estadio Maracaná de Río de Janeiro, en lo que será uno de los partidos más mediáticos de la preparación mundialista.

Luego jugará ante República Dominicana el 3 de junio en el estadio Rommel Fernández, donde se despedirá de sus fanáticos, y cerrará la fase previa frente a Bosnia y Herzegovina el 6 de junio en San Luis, Misuri.

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fernandes ante república domincana La selección de Panamá se despedirá de su afición el próximo 3 de junio en el estadio Rommel Fernández, cuando enfrente a República Dominicana antes de viajar al Mundial 2026. Reuters

El duelo ante Brasil ha despertado enorme expectativa debido a que servirá como despedida de la selección brasileña ante su afición antes del Mundial. Para Panamá, el compromiso representará una de las pruebas más exigentes antes de medirse a potencias europeas como Inglaterra y Croacia.

El partido también tendrá una enorme carga emocional por disputarse en el Maracaná, considerado uno de los templos históricos del fútbol mundial.

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La atención ahora se concentra en los nombres que incluirá Christiansen en la convocatoria definitiva. Uno de los futbolistas que más expectativa genera es Kadir Barría, joven promesa panameña que milita en el fútbol brasileño y que ha sido seguido de cerca por aficionados y analistas deportivos por su velocidad y capacidad ofensiva.

Otro nombre que despierta interés es el del experimentado Alberto “Negrito” Quintero, uno de los jugadores más emblemáticos del fútbol panameño reciente y quien actualmente juega en la liga local. Quintero formó parte del ciclo que llevó a Panamá a su histórica clasificación al Mundial de Rusia 2018, pero no pudo disputar el torneo por una fractura en el cuello del segundo metatarsiano de su pie derecho. Su eventual convocatoria tendría un peso especial por su experiencia, liderazgo y el respaldo que aún mantiene entre los aficionados.

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Kadir Barría aparece entre las jóvenes figuras que podrían integrar la convocatoria mundialista. REUTERS

También se espera la presencia de figuras consolidadas como Adalberto Carrasquilla, mediocampista que actualmente juega en México y que se ha convertido en uno de los referentes futbolísticos de Panamá en el exterior.

Carrasquilla ha sido una pieza clave durante el proceso clasificatorio y es considerado uno de los motores del mediocampo panameño gracias a su visión de juego y capacidad para manejar los tiempos del partido.

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Panamá ha logrado exportar una mayor cantidad de jugadores al extranjero, especialmente hacia Estados Unidos, Sudamérica y Europa, un proceso que ha elevado el nivel competitivo de la selección.

La selección panameña logra su segunda clasificación a la Copa del Mundo 2026, un hito histórico dirigido por el técnico Thomas Christiansen, que marca un antes y un después en el fútbol del país. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Además del crecimiento futbolístico, la selección panameña llega al Mundial con una mayor experiencia internacional que en Rusia 2018. En ese torneo, Panamá enfrentó a Bélgica, Inglaterra y Túnez en una participación histórica donde logró marcar su primer gol mundialista gracias a Felipe Baloy. Desde entonces, el equipo ha disputado Nations League, Copa Oro y Copa América, acumulando roce internacional frente a selecciones de alto nivel.

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Christiansen ha probado múltiples variantes durante los últimos meses y todavía existen interrogantes sobre los futbolistas que ocuparán las plazas finales dentro de la lista definitiva para la Copa del Mundo.