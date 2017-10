Si en esa familia hubo muertes de hijos, puede que el que nazca después sienta una falta de energía para concretar lo que quiere o se sabotee el éxito. O que los hijos de una mujer abandonada por su propia madre críen descendencia que la cuide: mujeres "madres" de sus padres. Incluso un desamor primario deriva en carencias de dinero o laborales. Aquí, una secuencia de pensamientos posible: me desvalorizo porque no fui importante para mi madre, no merezco ni amor ni afecto.