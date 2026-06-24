Expulsaron del Metro de Medellín a hombre por llevar perrito de su esposa fallecida: le pedían presencia de la propietaria

Hombre denunció que, pese a que presentó documentación suya y de las mascota, le fue negado el reingreso a la plataforma del sistema de transporte público antioqueño - crédito @raizetnik/Instagram

Un habitante de Medellín, identificado como Juan David, denunció en sus redes sociales que, luego de pagar su pasaje e ingresar al Metro de Medellín, un grupo de operadores le impidió el ingreso junto a un perro de acompañamiento emocional que pertenecía a su esposa fallecida.

Según explicó el denunciante, la situación ocurrió en horas de la noche, luego de pagar el pasaje y atravesar el torniquete del sistema masivo de transporte, y su mini salchicha de cuatro kilogramos, viajaba dentro de un guacal con toda la documentación y certificación de vacunas requerida.

En un video que publicó en su perfil de Instagram, el hombre afirmó que la expulsión y la correspondiente negativa de reingreso se debió a que los operadores exigieron la presencia de la propietaria de la mascota —su pareja, una paciente oncológica que falleció recientemente— para validar el acompañamiento.

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El hombre alegó que los funcionarios del Metro de Medellín no le permitieron ingresar a la estación por estar fuera del horario con su mascota - crédito captura de pantalla @raizetnik/Instagram

“Con documentos en mano, me expulsan del Metro porque tenía que estar presente la dueña del perro, ya fallecida por tratamiento oncológico. Deshumanizan la realidad de los usuarios y me piden antecedentes y protocolo de delincuente”, alegó el ciudadano.

De la misma manera, el hombre comentó que los funcionarios argumentaron que la retirada con la mascota habría obedecido a la restricción de horarios para viajar con animales, pese a que, durante los últimos cuatro días, él había viajado con el animal de acompañamiento emocional sin inconvenientes por la ciudad de Medellín y en esa oportunidad solo buscaba dirigirse a su vivienda tras una jornada laboral extensa.

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De acuerdo con su relato, el animal pertenece ahora a sus hijos, Jerónimo y Matías, que quedaron a cargo tras el fallecimiento de su madre, pero no lo pueden cuidar durante el día, y “no lo puedo dejar en abandono allá en un apartamento desde las nueve de la mañana que estoy acá trabajando”.

Y es que según las normas del sistema de transporte, además de otras condiciones, los ciudadanos pueden movilizarse con sus mascotas de lunes a viernes, de 9:00 a. m. a 3:00 p. m., mientras que en sábados, domingos y festivos la restricción aplica desde las 9:00 a. m. hasta las 12:00 p. m.

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Estos son los requisitos para el ingreso de mascotas en el Metro de Medellín - crédito Metro de Medellín

“Son las siete y veinte de la noche (...) Hay unas normas, sí, hay unos horarios. La perra está vacunada. Es una perra que pesa cuatro kilogramos y viene en su guacal. Pero en el Metro de Medellín desconocen esa realidad y me van a expulsar a mí después de haber pagado el pasaje. Honestamente, porque esa cultura ciudadana la vi acá desde que estaba en la primaria. Y esos son los funcionarios que no me permiten porque siempre me han permitido”, alegó.

También hizo un llamado a las autoridades del sistema de transporte y de la ciudad “para que tomen conciencia, y miren el tipo de sistema donde no escuchan y no humanizan estos procesos, porque hay realidades”.

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El usuario expresó su inconformidad por la falta de reembolso del pasaje tras la expulsión y cuestionó la manera en la que los funcionarios gestionaron la situación. Según su testimonio, la mascota no representa un riesgo.

Estos son los requisitos para el ingreso de mascotas en el Metro de Medellín - crédito Metro de Medellín

Desde el Metro de Medellín, hasta el momento, no se ha emitido una comunicación oficial sobre el caso, pero el episodio despertó reacciones a favor y en contra en redes sociales sobre el trato a los usuarios con necesidades especiales y el alcance de los protocolos frente a situaciones familiares.

“La mascota está en el guacal. No le veo problema”; “¿Cuándo nos van a dejar movilizar bien con nuestras mascotas? Sean serios”; “La perrita podría pasar sin inconveniente. Únicamente son funcionarios que se quieren dar la importancia que no tienen”; “Qué tristeza. Por qué los discriminan? Los animales son más juiciosos que cualquier persona”, fueron algunos de los comentarios que se leyeron en la publicación.

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