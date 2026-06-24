Política

El PRO pidió la interpelación de Manuel Adorni en el Senado y se diferencia de la postura del bloque en Diputados

El espacio del partido amarillo envió una iniciativa para que el jefe de Gabinete se presente en la Cámara Alta. Ayer, en cambio, no habían dado quórum en una sesión de Diputados para interpelarlo

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El PRO envió un pedido para interpelar a Manuel Adorni
El PRO envió un pedido para interpelar a Manuel Adorni

El PRO presentó este miércoles un proyecto de resolución para que Manuel Adorni se presente en la Cámara de Senadores el próximo 2 de julio y pueda ser interpelado por el recinto. La iniciativa se conoció después de que el mismo bloque en Diputados no dio el quórum ayer para la interpelación del jefe de Gabinete.

De acuerdo al escrito al que tuvo acceso Infobae, el partido amarillo convocó a Adorni para el mismo día que estaba pensada la presentación de su informe ante la Cámara Alta. Sin embargo, esta vez el objetivo es que pueda ser interpelado, “a efectos de considerar una moción de censura o remoción”.

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La intención es que el ex vocero “brinde las explicaciones e informes correspondientes sobre la evolución de su patrimonio, en función de las omisiones e inconsistencias que han surgido entre sus declaraciones juradas presentadas, las falsedades reconocidas, sus declaraciones en la Cámara de Diputados de la Nación y sus manifestaciones públicas”, según detalla la iniciativa.

En tanto, en las consideraciones, el jefe de bloque del PRO, Martín Goerling Lara, señaló que la citación “no debe interpretarse bajo ninguna circunstancia como una maniobra de obstrucción política o una adopción de posturas ajenas a nuestra identidad partidaria”.

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Y agregó: “Representa una oportunidad institucional indispensable para que el funcionario aclare las contradicciones señaladas, disipe cualquier sospecha y ratifique la vigencia de los principios éticos que deben regir a esta gestión”.

El senador Martín Goerling, jefe del bloque del PRO en la Cámara Alta
El senador Martín Goerling, jefe del bloque del PRO en la Cámara Alta

“Nuestra fuerza política ha nacido y se ha consolidado bajo la premisa irrenunciable del respeto absoluto a la República, la transparencia en la gestión del Estado y la rendición de cuentas permanente ante la ciudadanía”, sumó.

Sin embargo, esta postura entra en contradicción con lo que ocurrió este martes en la Cámara de Diputados cuando la oposición intentó avanzar con una sesión para pedir la interpelación de Adorni. A pesar de las críticas contra el ministro coordinador, los bloques del PRO, la UCR y los partidos provinciales afines al Poder Ejecutivo decidieron no bajar al recinto como parte de un acuerdo con Martín Menem.

Para frenar la embestida contra Adorni los libertarios tuvieron que ceder, aunque lo hicieron a medias. Convocaron para la semana que viene a la comisión de Asuntos Constitucionales donde comenzará el debate de la posible interpelación. Sin embargo, aún no se oficializó ninguna convocatoria para la comisión de Peticiones, Poderes y Reglamentos, la otra instancia que debe atravesar el dictamen.

Sesión ordinaria del Senado de la Nación
El PRO espera que la interpelación de Adorni sea el 2 de julio (Fotos: Celeste Salguero/ Comunicación Senado).-

Tanto el PRO como la UCR argumentaron que el objetivo original de la sesión era emplazar a las comisiones para tratar la interpelación de Adorni. Por lo tanto, dado que el oficialismo habilitó el tratamiento en comisión, señalaron que la sesión de este martes “dejó de tener sentido”.

Hoy el jefe del bloque en Diputados, Cristian Ritondo, en diálogo con Radio Mitre, explicó el motivo de la ausencia y dijo: “Lo que hay que aclarar es que la sesión de ayer no era una sesión para remover a Adorni ni para sacar la interpelación. Ese es un camino legislativo que es mucho más largo". A su juicio, el debate no tenía efecto práctico y solo buscaba montar “un show” que impulsaba el kirchnerismo.

“La sesión de ayer era para emplazar, para obligar a la Comisión que trate los proyectos que buscan la interpelación, la censura, la moción, los informes”, apuntó el diputado nacional, quien sostuvo que ese paso ya había quedado resuelto antes del debate.

“El día lunes, en algo que hablamos el fin de semana, la Comisión llamó para reunión para el martes 30 para tratar los mismos proyectos. Por lo tanto, la sesión de ayer quedaba sin efecto”, enfatizó el referente de PRO en el Congreso.

Diputados ayer no consiguió el quórum para avanzar con la interpelación del jefe de Gabinete
Diputados ayer no consiguió el quórum para avanzar con la interpelación del jefe de Gabinete

Además, el dirigente insistió en que el encuentro no agregaba nada al trámite legislativo. “Lo único que se buscaba en la sesión de ayer era obligar a la Comisión y la Comisión ya estaba llamada. Era montarnos a un show que había armado el kirchnerismo”.

A todo esto, el Senado esperaba a Adorni para que brinde su informe de gestión el próximo 2 de julio. Sin embargo, Patricia Bullrich dijo que se suspendía y continuó con la interna que se vive en Casa Rosada tras el escándalo por la investigación en su contra por presunto enriquecimiento ilícito.

La titular del bloque libertario en el Senado se encargó de anunciar que Adorni no iría el 2 de julio a presentar su informe de gestión. En su entorno precisaron que lo hizo porque “no tiene sentido que se exponga a una carnicería”, pero, tan solo dos horas después, el propio Adorni publicó en X que estaba a disposición de asistir a la Cámara alta.

Sesión ordinaria del Senado de la Nación
Patricia Bullrich (Foto: Mario Mosca / Comunicación Institucional Senado)

La imprevista decisión de suspender el informe generó suspicacias porque fue el propio funcionario el que, hace tan solo 12 días, el 11 de junio, había anunciado por redes sociales que iría a la Cámara alta a responder preguntas.

Sin embargo, quienes lo rodean argumentan que fueron los legisladores de la oposición -y algunos aliados- los que expresaron que no les interesaba que se hiciera el informe de gestión. ”Manuel no cancela nada, está siempre a disposición. Son ellos los que no lo quieren escuchar, pero cuando lo soliciten, va a estar“, remarcan.

Los idas y vueltas se dan en medio de una interna entre ambos dirigentes. Bullrich fue la única miembro del Gobierno que criticó abiertamente los gastos que Adorni no puede justificar y por los que está siendo investigado por presunto enriquecimiento ilícito.

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