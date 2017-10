Otra escena cercana de esta nueva etapa madre-hija en la que no faltan los ribetes de admiración: Brunella le mandó la foto de una bandeja con la merienda que le preparó al novio como regalo de cumple mes. Pero no confundamos los tantos: "No somos amigas sino que hay una relación de complicidad en las trivialidades de la vida cotidiana". Daniela no le cuenta sus bajones o devaneos y el límite se lo pone igual, aunque Bruni se enoje "mal". Lo bien que hace, aplaudirían los psicólogos. Lo explica la psicoanalista y fundadora de la escuela para padres, Eva Rotenberg: "Si el adulto se comporta como un par, el chico no tiene la oposición necesaria y le cuesta más salir de la etapa crítica en la que se produce el pasaje al mundo externo". De hecho, analiza, en ciertos casos en los que existe rivalidad o competencia el acercamiento recién se da (cuando se da) con la llegada del primer hijo.