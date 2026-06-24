España

Fernando Arrabal, en ‘La Revuelta’, recuerda el Mayo del 68 junto a Picasso y explica qué es la patafísica: “España es tan cachonda...”

El dramaturgo ha viajado a España desde París, donde reside, para acudir al programa conducido por David Broncano

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Fernando Arrabal y David Broncano
El dramaturgo posa junto a David Broncano durante la emisión del programa de RTVE. / Captura de pantalla

Tras un día sin La Revuelta con motivo del Mundial 2026, el programa conducido por David Broncano ha vuelto en su horario habitual con un invitado recién llegado de París: Fernando Arrabal (Melilla, 93 años), dramaturgo, poeta y cineasta, además de patafísico y sátrapa. Todas estas acepciones, avaladas por Arrabal, han sido debatidas durante la emisión en RTVE. Además, el artista multidisciplinar ha ahondado en la defición de patafísica a partir de rememorar su amistad con Dalí y Picasso, remontándose al Mayo francés, aquel 1968 en el que ardió París.

“La felicidad que tengo de venir de París y veros aquí”, ha remarcado Arrabal, en alusión a su llegada al país del que nunca ha querido renegar, pese a las varias persecuciones que sufrió durante el franquismo. “Yo seré siempre español”, ha zanjado el artista. Fernando Arrabal ha sido recientemente nombrado comendador de la Orden de las Artes y las Letras de Francia; reconocimiento que sigue a la Orden Civil de Alfonso X el Sabio que se le ha otorgado en España, así como la Orden de Isabel la Católica. “España es tan cachonda...”, ha comentado entre risas Arrabal, en referencia con la cantidad de premios que recibe en su vejez, y no en su juventud.

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Noticia en ampliación.

El programa de David Broncano se ha hecho viral al dar voz a una espectadora que tenía muchas ganas de dar un abrazo a la cómica madrileña

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