"Tiempo después hice una experiencia de coaching para evolucionar a nivel profesional, y mi coach me preguntó si no me interesaba meterme más de lleno en el yoga, a lo que le dije rotundamente que no, que quería un trabajo 'normal', estable y cómodo, a pesar del estrés. Él me dijo que lo pensara. En un momento empecé a sentir una gran falta de motivación en mi trabajo, mientras que esa idea que me había plantado mi tutor florecía rápidamente", explica Xuan, que es hija de padres vietnamitas y nació y creció en Francia.