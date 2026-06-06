Iván Cepeda lanzó ‘explosiva’ acusación contra Abelardo de la Espriella y José Manuel Restrepo por presunta desinformación con IA

Iván Cepeda denunció que Abelardo de la Espriella está utilizando inteligencia artificial para crear y difundir mensajes falsos, insultos y agresiones en su nombre - crédito @PactoCol/X

Iván Cepeda endureció el viernes 5 de junio su discurso de campaña y arremetió contra su rival presidencial, Abelardo de la Espriella, y contra el exministro de Hacienda José Manuel Restrepo, a quienes señaló de representar un modelo político y económico contrario a las reformas impulsadas por el actual Gobierno.

Desde Ibagué, el candidato del Pacto Histórico lanzó una serie de cuestionamientos que encendieron el debate en la recta final hacia la segunda vuelta presidencial, que se realizará el 21 de junio.

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Durante una concentración política en la capital del Tolima, Iván Cepeda acusó a sectores cercanos a De la Espriella de promover campañas de desinformación en redes sociales mediante el uso de inteligencia artificial. Según afirmó, se estarían difundiendo mensajes falsos atribuidos a él con el propósito de afectar su imagen ante la opinión pública.

“El señor De la Espriella y sus publicistas y sus bodegas en redes sociales están utilizando la inteligencia artificial para enviar falsos mensajes en los que yo supuestamente lanzo toda clase de mentiras, toda clase de insultos y agresiones contra determinados sectores del país”, dijo Cepeda frente a la multitud.

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Iván Cepeda acusó a Abelardo de la Espriella de desinformar y señaló a José Manuel Restrepo por los problemas económicos del país - crédito @delaespriella_style/Instagram - Luisa González/Reuters

Iván Cepeda no ocultó sus reparos frente a sus adversarios y enfatizó: “Todo eso es mentira y falsedad, porque con la verdad no pueden, tienen que utilizar la mentira en las redes sociales”.

Las declaraciones hicieron parte de una intervención en la que el candidato buscó marcar distancia con las propuestas de su contendor y reforzar el mensaje de continuidad de las políticas impulsadas por el petrismo. En ese sentido, Cepeda cuestionó lo que considera una amenaza para programas de educación pública y de formación técnica dirigidos a los jóvenes colombianos.

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El dirigente sostuvo que De la Espriella no respaldaría iniciativas estatales relacionadas con la educación y mencionó específicamente al Servicio Nacional de Aprendizaje (Sena), una de las entidades estatales más importantes para la capacitación laboral en el país.

Asimismo, defendió los proyectos que, según señaló, se desarrollan actualmente en regiones históricamente marginadas: “¿Creen ustedes que el señor De la Espriella está por la educación pública? ¿Por los aprendices del Sena, por ejemplo? ¿Por querer desarrollar los ciento siete proyectos que el gobierno, que ha sido encabezado por nuestro compañero presidente Gustavo Petro, adelanta en las regiones más olvidadas de este país?”.

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A dos semanas de la segunda vuelta, Iván Cepeda elevó el tono de la campaña para ir en contra de Abelardo de la Espriella - crédito Charlie Cordero/Reuters

El candidato de la izquierda fue más allá y aseguró que una eventual administración encabezada por su rival afectaría las oportunidades de formación para las nuevas generaciones. En medio de los aplausos de los asistentes, afirmó que el proyecto político que representa el ‘Tigre’ estaría encaminado a desmontar instituciones que considera fundamentales para el acceso a la educación.

“De la Espriella quiere acabar con el Ministerio de Educación, con el Sena, con todas aquellas posibilidades para que la juventud colombiana tenga la posibilidad de formarse con el mejor nivel y de la más alta calidad posible”, aseveró.

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Las críticas y señalamientos también fueron dirigidos a la fórmula vicepresidencial de De la Espriella

Sin embargo, uno de los momentos más fuertes de la jornada llegó cuando Cepeda dirigió sus críticas hacia el candidato vicepresidencial José Manuel Restrepo. El candidato vinculó al exministro de Hacienda con la situación económica que enfrentó Colombia durante el gobierno de Iván Duque y lo responsabilizó de decisiones que, según dijo, tuvieron consecuencias negativas para la población.

La referencia al exfuncionario no fue casual, pues Iván Cepeda utilizó su nombre para asociar la candidatura de De la Espriella con las políticas económicas de la anterior administración y presentar esa relación como una advertencia para los electores que aún no han definido su voto.

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El senador Iván Cepeda criticó a Abelardo De la Espriella, acusándolo de atentar contra la educación pública - crédito @PactoCol/X

“¿Y creen ustedes que el señor De la Espriella y su ministro, exministro de Hacienda, el señor Restrepo, que fue culpable de muchos de los desastres bajo el gobierno de Iván Duque en materia económica, están de acuerdo con el salario vital? De ninguna manera”, afirmó.

El aspirante del Pacto Histórico también cuestionó las propuestas laborales que atribuyó a sus adversarios. Según indicó, estas buscarían introducir mecanismos de contratación más flexibles que, en su criterio, terminarían afectando los ingresos y la estabilidad de los trabajadores.

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“Quieren algo que llaman el salario flexible, por horas. Quieren empobrecer y acabar con el pueblo colombiano. Quieren que las reformas sociales que hemos logrado en cuatro años de gobierno sean arrasadas con una reedición del más agresivo modelo neoliberal en el país nuevamente”, aseguró.