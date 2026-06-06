Perú rescató un empate ante Argentina que sabe a poco y lo deja al borde de la eliminación en la Liga de Naciones Femenina 2026

Selección peruana igualó a uno con Argentina y tiene pie y medio fuera de los puestos de clasificación al repechaje de la Copa del Mundo de Brasil 2027. Crédito: La Bicolor.

Perú la sacó barata en Buenos Aires. El equipo de Antonio Spinelli mejoró respecto a su última presentación, pero fue ampliamente superado por una Argentina imprecisa de cara al arco de Mía Shalit. El gol peruano estuvo en el banco y llegó sobre el final. Cherrie Cox le dio un punto que sabe agridulce, que tal vez en otro contexto se hubiera valorado más. La ’bicolor’ cerrará su participación en el Callao ante Bolivia.

Ante más de 7.800 espectadores en el estadio Néstor Díaz Pérez de Lanús, Argentina asumió el protagonismo desde los primeros minutos. Paulina Gramaglia desperdició una clara ocasión antes del primer cuarto de hora y avisó sobre las intenciones de la ‘albiceleste’. Sin embargo, el encuentro dio un giro cuando Roggerone vio la tarjeta roja por sujetar a Alesia García en una acción que la dejaba encaminada hacia el arco. Con una futbolista más, Perú parecía tener el escenario ideal para equilibrar las acciones.

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La superioridad numérica, no obstante, apenas se reflejó en el trámite. Argentina continuó generando peligro y a los 37 minutos estuvo cerca de abrir el marcador con un remate de Holzheier que se estrelló en el travesaño. Poco después, la árbitra paraguaya Zulma Quiñónez sancionó un penal por una infracción de Alesia García sobre Sofía Domínguez, aunque la acción fue invalidada por una posición adelantada previa. Antes del descanso llegó una nueva advertencia argentina con otro disparo de Holzheier al travesaño. Perú respondió con su mejor ocasión de la primera mitad: Raquel Bilcape definió cruzado, pero el balón impactó en el palo.

Antonio Spinelli apeló a la religiosidad para que Perú venza en Buenos Aires, un resultado que finalmente no se dio para las aspiraciones de la 'bicolor'. Crédito: X La Bicolor.

Cuando parecía que la ‘bicolor’ se marcharía al descanso con ventaja numérica, Gabriela García fue expulsada por doble amonestación tras una acción innecesaria lejos del área peruana. Así, ambos equipos quedaron con diez jugadoras para afrontar el complemento.

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La segunda mitad mantuvo la misma dinámica. Argentina siguió dominando y volvió a encontrarse con la madera en una nueva ocasión de peligro. El gol finalmente llegó por intermedio de Mercedes Diz, quien culminó una gran acción colectiva con un remate espectacular de Mía Shalit a la escuadra. La joven promesa argentina celebró así su estreno goleador con la selección mayor y hacía justicia a lo que se veía en el terreno de juego.

Sin embargo, la llave de la reacción peruana estaba en el banco de suplentes. Cherrie Cox ingresó para cambiarle el rostro al ataque nacional y encontró el empate gracias a una brillante acción individual. La atacante se abrió espacio dentro del área y sacó un remate que pasó entre las piernas de la guardameta Esponda para establecer el 1-1.

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Cherrie Cox marcó el empate de Perú ante Argentina en Buenos Aires. La atacante ensayó un fuerte remate que movió las redes de la portera de la 'albiceleste'. Crédito: Conmebol.

Cherrie Cox marcó el empate de Perú ante Argentina en Buenos Aires. La atacante ensayó un fuerte remate que movió las redes de la portera de la 'albiceleste'. Crédito: Conmebol.

El tanto revitalizó a Perú, que mostró su mejor versión en el tramo final. Luz Campoverde tuvo una ocasión inmejorable para darle la victoria a la ‘blanquirroja’, pero no logró definir con precisión. Del otro lado, Mía Shalit también respondió con intervenciones decisivas para sostener el empate, mientras Argentina volvió a estrellar un balón en el travesaño, completando una noche con tres remates al larguero y uno al poste.

Al final, Perú sumó un punto valioso por el contexto y el rival, pero insuficiente para sus necesidades en la tabla. La sensación que dejó el encuentro fue la de una oportunidad desaprovechada, especialmente por las ocasiones generadas en el cierre, en un momento del torneo donde cada victoria puede marcar la diferencia entre seguir soñando o despedirse de la lucha por el repechaje.

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¿Qué necesita Perú para alcanzar los puestos de repechaje?

Perú rescató un valioso empate 1-1 frente a Argentina en Buenos Aires por la octava fecha de la Liga de Naciones Femenina, pero el resultado terminó teniendo un sabor amargo. La escuadra dirigida por Spinelli sumó un punto ante una de las selecciones más fuertes del torneo, aunque la victoria de Ecuador sobre Chile y la goleada de Paraguay ante Bolivia provocaron que la ‘bicolor’ continúe lejos de los puestos de clasificación y repechaje.

A falta de dos jornadas para el final, las opciones peruanas son remotas. Además de estar obligada a vencer a Bolivia por un marcador amplio para mejorar una diferencia de goles muy desfavorable, la selección nacional necesita que rivales directos como Ecuador, Paraguay y Chile cedan puntos y reciban goles en sus próximos compromisos. El margen de error es mínimo y Perú ya no depende de sí mismo para mantenerse con vida en la carrera hacia el Mundial.

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Tabla de la Liga de Naciones Femenina tras la fecha 8. Crédito: Flashscore.