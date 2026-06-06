Más de 1,000 niños usados para delitos, revela juicio a la MS-13 en El Salvador

Un grupo de niños con gorras y pañuelos cubriendo sus rostros se encuentran frente a hombres calvos, tatuados y con rostros cubiertos, en un entorno rural. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El juicio contra la Mara Salvatrucha (MS-13) en El Salvador reveló que la estructura criminal utilizó a 1,200 niños menores de 12 años para cometer homicidios, extorsiones y trata de personas, según información presentada durante la Audiencia Única Abierta que desarrolla el Tribunal Sexto Contra el Crimen Organizado de San Salvador, retomado de la cuenta de Centros Judiciales.

El caso avanza en su etapa final con 485 imputados, entre ellos los principales cabecillas y fundadores de la denominada ranfla nacional, acusados por 448 casos de homicidio agravado, además de extorsión agravada, tráfico ilícito, tráfico de armas de fuego, agrupaciones ilícitas y rebelión. La Fiscalía General de la República (FGR) sustentó la acusación con más de 11,000 documentos y certificaciones, de acuerdo con Centros judiciales.

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La investigación también incorporó un eje que amplió la dimensión del proceso: la explotación de al menos 638 mujeres, prostituidas para obtener recursos económicos para la organización, según las certificaciones agregadas al expediente. Los documentos judiciales describieron un patrón de reclutamiento que, según las autoridades, respondió a una estrategia para sostener la continuidad operativa de la pandilla.

El proceso judicial contra la MS-13 en El Salvador expuso el reclutamiento de 1,200 niños menores de 12 años para delitos graves y la explotación de 638 mujeres prostituidas, según las pruebas presentadas ante el tribunal encargado del caso. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Fiscalía cerró la prueba sobre trata

Durante las jornadas 13 y 14, los jueces admitieron toda la prueba documental ofrecida por el ente fiscal. Esa decisión reforzó la acusación por trata de personas y explotación sexual, con base en certificados oficiales, declaraciones de víctimas y peritajes que detallaron el reclutamiento y la explotación de menores y mujeres, según los centros judiciales de San Salvador.

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La acusación sostuvo que los niños no fueron incorporados de manera marginal. Los testimonios, recogidos por Centros Judiciales, indicaron que eran instruidos para participar en delitos violentos, incluidos asesinatos y extorsiones, dentro de un esquema destinado a asegurar el relevo y la permanencia de la estructura criminal.

La Fiscalía inició los alegatos finales en la decimoquinta jornada del proceso. Esa fase quedó organizada por delitos, zonas y programas internos de la Mara Salvatrucha, e incluyó una descripción de la jerarquía de la organización, de sus mecanismos de captación y de los beneficios obtenidos por actividades ilícitas, según los reportes judiciales.

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El juicio contra la cúpula de la MS-13 entró en su fase decisiva y busca establecer responsabilidades individuales y colectivas con pruebas documentales, testimoniales y periciales. (Cortesía: Secretaría de Prensa)

El juicio entró en su fase decisiva

Las autoridades judiciales destacaron la magnitud del expediente por el número de acusados, la cantidad de delitos atribuidos y el impacto social del involucramiento de menores en actividades criminales.

El proceso contra la ranfla nacional de la MS-13 expuso un uso sistemático de niños y mujeres dentro de la estructura delictiva. La consecuencia inmediata es una definición judicial sobre la responsabilidad de la cúpula de la pandilla en un expediente que reúne pruebas documentales, testimoniales y periciales.

En la presentación de pruebas por el delito de trata de personas, la Fiscalía señaló que cerca de 1,200 menores de 12 años y 638 mujeres fueron empleados para actividades ilícitas y obligados a ejercer la prostitución

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Con el comienzo de la decimoquinta jornada, se presentan los alegatos finales de la fiscalía, que se extenderán entre 4 y 10 días y estarán organizados por delitos, zonas y programas de la Mara Salvatrucha, según información de Centros Judiciales.