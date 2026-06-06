El Salvador

Más de 1,000 niños usados para delitos, revela juicio a la MS-13 en El Salvador

Las audiencias del proceso contra la cúpula de la Mara Salvatrucha revelaron el reclutamiento de menores y la prostitución forzada de mujeres

Guardar
Google icon
Cuatro niños con gorras y bandanas, de espaldas, observan a cuatro hombres calvos y tatuados, con rostros cubiertos por pañuelos, frente a un edificio de ladrillos.
Un grupo de niños con gorras y pañuelos cubriendo sus rostros se encuentran frente a hombres calvos, tatuados y con rostros cubiertos, en un entorno rural. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El juicio contra la Mara Salvatrucha (MS-13) en El Salvador reveló que la estructura criminal utilizó a 1,200 niños menores de 12 años para cometer homicidios, extorsiones y trata de personas, según información presentada durante la Audiencia Única Abierta que desarrolla el Tribunal Sexto Contra el Crimen Organizado de San Salvador, retomado de la cuenta de Centros Judiciales.

El caso avanza en su etapa final con 485 imputados, entre ellos los principales cabecillas y fundadores de la denominada ranfla nacional, acusados por 448 casos de homicidio agravado, además de extorsión agravada, tráfico ilícito, tráfico de armas de fuego, agrupaciones ilícitas y rebelión. La Fiscalía General de la República (FGR) sustentó la acusación con más de 11,000 documentos y certificaciones, de acuerdo con Centros judiciales.

PUBLICIDAD

La investigación también incorporó un eje que amplió la dimensión del proceso: la explotación de al menos 638 mujeres, prostituidas para obtener recursos económicos para la organización, según las certificaciones agregadas al expediente. Los documentos judiciales describieron un patrón de reclutamiento que, según las autoridades, respondió a una estrategia para sostener la continuidad operativa de la pandilla.

Una mujer y un niño de pie en un camino de tierra. Al fondo se ven casas humildes y a la derecha un muro de concreto con grafiti negro de la letra MS.
El proceso judicial contra la MS-13 en El Salvador expuso el reclutamiento de 1,200 niños menores de 12 años para delitos graves y la explotación de 638 mujeres prostituidas, según las pruebas presentadas ante el tribunal encargado del caso. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Fiscalía cerró la prueba sobre trata

Durante las jornadas 13 y 14, los jueces admitieron toda la prueba documental ofrecida por el ente fiscal. Esa decisión reforzó la acusación por trata de personas y explotación sexual, con base en certificados oficiales, declaraciones de víctimas y peritajes que detallaron el reclutamiento y la explotación de menores y mujeres, según los centros judiciales de San Salvador.

PUBLICIDAD

La acusación sostuvo que los niños no fueron incorporados de manera marginal. Los testimonios, recogidos por Centros Judiciales, indicaron que eran instruidos para participar en delitos violentos, incluidos asesinatos y extorsiones, dentro de un esquema destinado a asegurar el relevo y la permanencia de la estructura criminal.

La Fiscalía inició los alegatos finales en la decimoquinta jornada del proceso. Esa fase quedó organizada por delitos, zonas y programas internos de la Mara Salvatrucha, e incluyó una descripción de la jerarquía de la organización, de sus mecanismos de captación y de los beneficios obtenidos por actividades ilícitas, según los reportes judiciales.

El juicio contra la cúpula de la MS-13 entró en su fase decisiva y busca establecer responsabilidades individuales y colectivas con pruebas documentales, testimoniales y periciales. (Cortesía: Secretaría de Prensa)
El juicio contra la cúpula de la MS-13 entró en su fase decisiva y busca establecer responsabilidades individuales y colectivas con pruebas documentales, testimoniales y periciales. (Cortesía: Secretaría de Prensa)

El juicio entró en su fase decisiva

Las autoridades judiciales destacaron la magnitud del expediente por el número de acusados, la cantidad de delitos atribuidos y el impacto social del involucramiento de menores en actividades criminales.

El proceso contra la ranfla nacional de la MS-13 expuso un uso sistemático de niños y mujeres dentro de la estructura delictiva. La consecuencia inmediata es una definición judicial sobre la responsabilidad de la cúpula de la pandilla en un expediente que reúne pruebas documentales, testimoniales y periciales.

En la presentación de pruebas por el delito de trata de personas, la Fiscalía señaló que cerca de 1,200 menores de 12 años y 638 mujeres fueron empleados para actividades ilícitas y obligados a ejercer la prostitución

Con el comienzo de la decimoquinta jornada, se presentan los alegatos finales de la fiscalía, que se extenderán entre 4 y 10 días y estarán organizados por delitos, zonas y programas de la Mara Salvatrucha, según información de Centros Judiciales.

Temas Relacionados

MS-13El SalvadorTrata de personasCrimen organizadoFiscalía General de la República

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

El “Testamento” de la MS-13: Fiscalía salvadoreña inicia alegatos finales en macrojuicio contra 485 cabecillas

El histórico juicio contra el corazón de la MS-13 en El Salvador ha entrado en su etapa decisiva. Este viernes 5 de junio la Fiscalía General de la República comenzó a presentar sus conclusiones finales ante el Tribunal Sexto Contra el Crimen Organizado

El “Testamento” de la MS-13: Fiscalía salvadoreña inicia alegatos finales en macrojuicio contra 485 cabecillas

Justicia dominicana envía a juicio de fondo al exdirector del Intrant y empresarios por fraude en red semafórica

Un tribunal dominicano ordenó la apertura de juicio de fondo contra el exdirector del Intrant, el empresario José Ángel Gómez y varios exfuncionarios, acusados de liderar un fraude en el proceso de licitación para la modernización de los semáforos en la capital

Justicia dominicana envía a juicio de fondo al exdirector del Intrant y empresarios por fraude en red semafórica

El Salvador: Cobró cheques duplicados, lo condenan por peculado y deberá devolver más de USD 59,000

Entre 2011 y 2012, un hombre cobró cheques duplicados en el Instituto Salvadoreño de Bienestar Magisterial y ahora fue condenado a prisión y obligado a devolver más de USD 59,000

El Salvador: Cobró cheques duplicados, lo condenan por peculado y deberá devolver más de USD 59,000

Canal de Panamá modifica requisitos para construir nuevos puertos y corredor energético

Las enmiendas actualizan plazos y condiciones diferenciadas para los proyectos de Corozal, Telfers y el corredor energético interoceánico.

Canal de Panamá modifica requisitos para construir nuevos puertos y corredor energético

Honduras: Comisión Liquidadora detecta irregularidades administrativas y pérdida de información en instituciones intervenidas

La Comisión Técnica Liquidadora reveló una serie de hallazgos durante la presentación de su primer informe público, entre ellos, posibles irregularidades en el uso de recursos públicos, desaparición de equipos de almacenamiento de información y gastos que serán remitidos a los entes contralores para su investigación

Honduras: Comisión Liquidadora detecta irregularidades administrativas y pérdida de información en instituciones intervenidas

TECNO

Investigador del MIT predice que las computadoras cuánticas serán útiles para la humanidad en menos de 10 años

Investigador del MIT predice que las computadoras cuánticas serán útiles para la humanidad en menos de 10 años

El nuevo lujo tecnológico: un televisor que se transforma en adorno cuando no lo ves

Así es la nueva función de Android para detectar llamadas falsas creadas con IA

¿La solución para los centros de datos orbitales? Presentan una batería preparada para el espacio

Robots humanoides se presentan en el más grande programa de talentos de EE. UU. y son ovacionados

ENTRETENIMIENTO

Pink reveló cómo vive las acrobacias aéreas que hará en los premios Tony: “Creo en sentir el miedo y hacerlo de todos modos”

Pink reveló cómo vive las acrobacias aéreas que hará en los premios Tony: “Creo en sentir el miedo y hacerlo de todos modos”

El capítulo final de Fleetwood Mac: qué pasó con cada uno de los integrantes

Adiós al sexo, los dulces y el alcohol: la insólita prohibición que aceptó Marlon Wayans para grabar ‘Réquiem por un sueño’

Quién fue el actor de “La Odisea” que pidió leer el guion de Christopher Nolan antes de unirse al rodaje

“No me convertí en actor para cambiar el mundo”: Peter Dinklage reflexiona sobre fama, representación y estereotipos

MUNDO

Más allá de la mesa familiar: cuáles son los factores que influyen en lo que comen los niños, según la ciencia

Más allá de la mesa familiar: cuáles son los factores que influyen en lo que comen los niños, según la ciencia

Las conversaciones entre Estados Unidos e Irán se traban por los USD 24.000 millones de fondos iraníes congelados

El estancamiento en las negociaciones entre Estados Unidos e Irán se prolonga mientras el conflicto se acerca a los 100 días

Zelensky afirmó que Putin eligió la guerra al rechazar su propuesta de negociación

El presidente libanés acusó a Irán de usar al Líbano “como moneda de cambio” en sus negociaciones con Estados Unidos