OFF THE SHOULDERS. Brigitte Bardot popularizó el bikini, el estampado vichy al casarse a cuadros color rosa y los pantalones capri. También le dio nombre a un escote que ella usó una y otra vez. Lo llaman Bardot, pero por estos días también se lo denomina"off the shoulders" (hombros descubiertos) y "Tulum". Esta temporada logró llamar la atención de la prensa, expertos y mujeres ávidas de moda.