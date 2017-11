El idioma inglés, en cambio, tiene dos palabras diferentes sobre el mismo hecho: loneliness y solitude. Loneliness es la clase de soledad descrita más arriba, la de la chica que busca un amor y no lo encuentra, o las amigas no la quieren: la que no es feliz con el lugar social que ocupa. Solitude, en cambio, alude a la persona que elige estar sola porque le gusta y disfruta mucho de su condición. Rara vez se la va a ver desarreglada porque es alguien que se gusta a sí misma y se viste en consecuencia. Si no la invitan a una reunión ni se entera porque no presta atención, no le interesa. Le gusta estar sola. Curiosamente, este distanciamiento la vuelve más invitable. Ahora sí, elige con mucho cuidado adónde ir y cuándo quedarse en casa.