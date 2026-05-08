Patrulla Fronteriza detiene a 13 migrantes en el desierto de Sonora, uno de ellos presuntamente ligado al Cártel de Sinaloa

(Impresión de pantalla video)

La Embajada de Estados Unidos en México difundió un video en el que se ve un operativo realizado por agentes de la Patrulla Fronteriza en la zona desértica de Sonora, donde fueron detenidos 13 migrantes que intentaban cruzar de manera irregular hacia territorio estadounidense. Sin embargo, la publicación generó polémica luego de que las autoridades aseguraran, sin mostrar pruebas, que uno de los detenidos tendría presuntos vínculos con el Cártel de Sinaloa.

De acuerdo con la representación diplomática estadounidense, elementos de la Estación Nogales de la Patrulla Fronteriza interceptaron al grupo de migrantes tras una persecución realizada a caballo en el desierto. En el mensaje difundido en redes sociales, la Embajada afirmó que entre las personas arrestadas se encontraba “un ciudadano mexicano con vínculos con el Cártel de Sinaloa”, aunque no detalló qué tipo de relación tendría ni presentó evidencia que respaldara el señalamiento.

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“Nuestro mensaje es claro: si cruza ilegalmente, será arrestado, procesado y deportado. Seguimos comprometidos a utilizar todos los recursos disponibles para proteger las fronteras de nuestra nación”, indicó la Embajada estadounidense en la publicación.

Junto al mensaje, la sede diplomática compartió un video del operativo grabado desde cámaras corporales colocadas en los uniformes de los agentes fronterizos. Las imágenes muestran cómo los oficiales persiguen a caballo al grupo de migrantes hasta rodearlos en una zona desértica, mientras las personas levantan las manos al momento de ser detenidas.

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La grabación llamó especialmente la atención por su edición. El video fue presentado con un filtro amarillo de estilo cinematográfico y musicalizado con la canción “(Ghost) Riders in the Sky”, interpretada por Johnny Cash, un tema con estética western que narra la historia de jinetes fantasmales condenados a perseguir ganado eternamente.

La Embajada de Estados Unidos en México informó sobre la detención de 13 migrantes en el desierto de Sonora y aseguró que uno de ellos tendría vínculos con el Cártel de Sinaloa

Tras su difusión, usuarios de redes sociales criticaron el contenido y acusaron a las autoridades estadounidenses de criminalizar y deshumanizar a los migrantes. Diversos comentarios señalaron que la manera en que fue editado el material proyectaba a las personas detenidas como si fueran animales perseguidos, además de convertir el operativo migratorio en una especie de espectáculo audiovisual.

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La polémica ocurrió en medio del endurecimiento de la política migratoria de Estados Unidos durante el segundo mandato del presidente Donald Trump, cuya administración ha reforzado las acciones de vigilancia y detención en la frontera sur.

En paralelo, la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés) aseguró que durante 2025 se registró una caída histórica en los cruces irregulares hacia Estados Unidos. Según datos de la dependencia, las detenciones en la frontera sur disminuyeron más de 79% respecto al año anterior, alcanzando su nivel más bajo en más de cinco décadas.

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La CBP informó que en 2025 fueron contabilizadas 443 mil 671 detenciones de personas migrantes, una cifra considerablemente menor frente a los más de 2 millones de arrestos reportados durante 2024.

El gobierno estadounidense ha atribuido la reducción de cruces a las nuevas medidas de control fronterizo implementadas en los últimos meses, mientras organizaciones civiles y defensores de derechos humanos han advertido sobre un incremento en los riesgos que enfrentan los migrantes al intentar cruzar por rutas cada vez más peligrosas, especialmente en zonas desérticas como Sonora y Arizona.

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