José Antonio mató a aun agente ministerial en Nuevo León: le dan ejemplar sentencia

José Antonio fue sentenciado por matar en Nuevo León al policía Raúl Reyes en 2019 Foto: Fiscalía Nuevo León

Un hombre identificado como José Antonio “N”, de 41 años, fue sentenciado a 41 años y 8 meses de prisión por homicidio calificado y homicidio en grado de tentativa tras ser hallado responsable de un ataque armado en el que perdió la vida Raúl Reyes Sánchez, policía ministerial del Centro de Operaciones Estratégicas especializado en combate al narcomenudeo en Juárez, Nuevo León. De acuerdo con las autoridades judiciales, el Juez de Control dictó la sentencia en mayo de 2026, luego de un proceso en el que quedó probado que el acusado coordinó y ejecutó la emboscada junto a otros cómplices, condenados en procesos previos.

La pena impuesta a José Antonio “N” incluye, además del internamiento en un Centro de Reinserción Social Estatal, el pago por reparación del daño, que abarca la indemnización por la muerte del agente, gastos funerarios y la atención médica para la segunda víctima, quien resultó lesionada en los hechos. Durante la audiencia de juicio oral penal, la Fiscalía Especializada en Homicidios y Lesiones Graves expuso pruebas y testimonios que, según el fallo, demostraron de manera concluyente la responsabilidad del sentenciado como autor material del homicidio y de las lesiones potencialmente mortales al otro agente ministerial que lo acompañaba.

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José Antonio “N” coordinó el ataque y ordenó disparar contra agentes ministeriales en 2019

La investigación estableció que el 22 de marzo de 2019, José Antonio “N” se reunió con al menos cuatro personas más, entre ellas Leonardo “N” y Arturo “N”, ambos sentenciados previamente por este caso. El grupo acordó atacar a elementos ministeriales que investigaban actividades de narcomenudeo en la región de Juárez. Se desplazaron en dos vehículos: un sedán Mercury Sable y una camioneta Jeep Cherokee. Al identificar una pick up blanca tripulada por dos agentes ministeriales sobre la Carretera Libre a Reynosa, comenzaron a seguirla y acecharla.

Arturo Torres Sáenz de 22 y Leonardo Reyes Ramírez de 40 años de edad, fueron sentenciados a 53 años de prisión y el pago de $519,560.80 pesos por reparación del daños por muerte y gastos funerarios Foto: Fiscalía Nuevo León

En la Colonia Hacienda Santa Lucía, uno de los vehículos se emparejó con la patrulla y abrió fuego con armas largas, hiriendo de muerte a Raúl Reyes Sánchez, de 38 años, y provocando lesiones graves a su compañero, cuya identidad se mantiene reservada por las autoridades. Los agresores huyeron tanto en la Cherokee gris como en otro automóvil compacto blanco, tomando rutas distintas para evadir a las corporaciones policiales.

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Mientras el compañero sobreviviente trasladó como pudo al agente herido al Hospital Centra, donde se confirmó su fallecimiento, las policías estatales, municipales y federales desplegaron un operativo de búsqueda. En la Colonia Quinta Las Sabinas fue localizada la Jeep Cherokee abandonada; los responsables tomaron otro vehículo para continuar su huida.

Más adelante, la autoridad detuvo a Leonardo “N” sobre el Anillo Periférico, a la altura de la Colonia Villa de Anzures, a bordo de un automóvil Mercury Sable dorado. Le decomisaron dos armas largas durante la captura, y fue imputado formalmente por homicidio calificado. A Arturo “N” le dictaron orden de aprehensión por homicidio calificado, homicidio calificado en grado de tentativa, daño en propiedad ajena, asociación delictiva y delitos cometidos contra servidores públicos.

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Sentencia por homicidio calificado y tentativa; se determinó plena responsabilidad penal

El proceso penal contra José Antonio “N” se concretó tras su detención e internamiento en el Cereso de Saltillo, Coahuila, donde le fue notificada la orden de aprehensión. Durante el juicio, las pruebas presentadas por la fiscalía permitieron establecer que el acusado coordinó el ataque, ordenó disparar contra los agentes ministeriales y buscó privar de la vida a ambos ocupantes de la patrulla. El juez valoró el caudal probatorio presentado por el Ministerio Público, concluyendo que “la Fiscalía demostró con pruebas abundantes y oportunas la plena responsabilidad del acusado como autor material directo de los hechos”.

La sentencia incluye, además de la prisión, el compromiso de pago por reparación del daño conforme a lo establecido por la ley estatal. Por su parte, los cómplices de José Antonio “N” recibieron previamente condenas con términos equiparables por la participación en los hechos, según lo documentado en las audiencias judiciales celebradas en marzo de 2020.

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Ataque armado fue resultado de un acuerdo previo entre los agresores

La reconstrucción del caso demostró que la agresión fue planeada con antelación. El grupo, encabezado por José Antonio “N”, seleccionó a las víctimas —agentes ministeriales— mientras realizaban investigaciones en la zona. Ordenó perseguir y emboscar la camioneta para ejecutar el ataque al momento que consideraron oportuno. Solo la atención médica inmediata impidió una segunda víctima mortal.

La Fiscalía remarcó en el juicio que la condena, tanto para el autor material como para los cómplices, responde a la gravedad del ataque coordinado contra agentes encargados de combatir delitos de narcomenudeo en Nuevo León.

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José Antonio “N” fue condenado a 41 años y 8 meses de prisión por homicidio calificado y tentativa.

El ataque, ocurrido en 2019, dejó un agente ministerial muerto y otro lesionado.

Los cómplices, Leonardo “N” y Arturo “N”, ya habían sido sentenciados por los mismos hechos.

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