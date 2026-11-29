Simu Liu volverá a interpretar a Shang-Chi en la película "Avengers: Doomsday" tras cinco años de ausencia en producciones de acción real

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Simu Liu volverá como Shang-Chi en Avengers: Doomsday, su primera aparición en acción real en cinco años, una ausencia que el actor describió como parte de conversaciones sostenidas con Marvel sobre el futuro del personaje.

En una entrevista con Entertainment Weekly, Simu Liu recordó el impacto de Shang-Chi y la leyenda de los Diez Anillos, estrenada en 2021, y anticipó su reencuentro con el Universo Cinematográfico de Marvel. La próxima película de Los Vengadores llegará a los cines el 17 de diciembre.

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Liu afirmó que Marvel mantuvo abiertas las conversaciones sobre Shang-Chi

El actor sostuvo que la posibilidad de regresar nunca estuvo completamente descartada, pese a que Shang-Chi no volvió a aparecer en una producción de acción real desde su presentación en solitario.

“Creo que siempre hubo una conversación en marcha y yo siempre estuve muy entusiasmado”, señaló Liu en declaraciones recogidas por Entertainment Weekly. El intérprete recordó además que asistió como espectador al estreno de Avengers: Endgame siete años atrás, cuando todavía no tenía vínculo con Marvel ni conocía los planes que lo incorporarían a la franquicia.

La película de 2021 presentó a Shang-Chi como un experto en artes marciales que accede al poder de los Diez Anillos, reliquias de origen místico. Su escena posterior a los créditos adelantó que el personaje tendría un papel más amplio dentro de la saga, aunque hasta ahora sus únicas intervenciones posteriores fueron animadas.

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La película de 2021 presentó al protagonista como un experto en artes marciales (EFE/Marvel Studios)

Liu prestó su voz al héroe en episodios de las series de Disney+ What If…? y Marvel Zombies. Sin embargo, Avengers: Doomsday marcará el retorno del personaje interpretado físicamente por el actor canadiense.

El éxito de la primera película llegó durante las restricciones por la pandemia

Liu valoró las condiciones en las que se estrenó Shang-Chi y la leyenda de los Diez Anillos, en un período en el que las salas de cine aún aplicaban restricciones vinculadas a la pandemia de COVID-19.

“Fue realmente increíble que esa película saliera, consiguiera los números que logró y encontrara a su público en un momento del mundo en el que ni siquiera se podían comprar asientos contiguos en el cine”, afirmó el actor.

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El regreso de Shang-Chi ocurre mientras continúa el desarrollo de una secuela individual. El director Destin Daniel Cretton, responsable de la primera entrega y vinculado posteriormente a Spider-Man: Brand New Day, dijo en julio que el proyecto permanecía en desarrollo activo.

Liu afirmó que el largometraje encontró a su público a pesar de las limitaciones sanitarias (EFE/EPA/CAROLINE BREHMAN)

Por el momento, Marvel no informó una fecha de estreno ni detalles de la trama de esa continuación. Tampoco se conoce si los acontecimientos de Doomsday definirán el punto de partida de la próxima película centrada en el personaje.

Sam Wilson reunirá una formación de Vengadores con Shang-Chi y Thor

En Avengers: Doomsday, el nuevo Capitán América, Sam Wilson, interpretado por Anthony Mackie, reúne a una formación que incluye a Shang-Chi, Scott Lang, también conocido como Ant-Man y encarnado por Paul Rudd; Joaquín Torres, el nuevo Falcon, a cargo de Danny Ramirez; y Thor, personaje de Chris Hemsworth.

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El grupo deberá enfrentar tensiones con los llamados Nuevos Vengadores, el equipo antes identificado como los Thunderbolts. Esa formación está integrada por Yelena Belova, Bucky Barnes, Red Guardian, Ava Starr, John Walker y Sentry.

La rivalidad interna quedará desplazada por una amenaza de mayor escala: el colapso del multiverso, que provoca choques entre distintas realidades. En el centro de la crisis aparece Doctor Doom, interpretado por Robert Downey Jr. y presentado como un enemigo procedente del mundo de Los 4 Fantásticos.

Los avances muestran un combate entre Shang-Chi y Gambito

Shang-Chi protagonizará una escena de combate cuerpo a cuerpo con efectos prácticos contra el mutante Gambito, a cargo de Channing Tatum (Disney)

Liu evitó adelantar el recorrido completo de Shang-Chi en la película, aunque los tráilers ya confirmaron un enfrentamiento con Gambito, el mutante de Los X-Men interpretado por Channing Tatum.El actor destacó el trabajo compartido durante la filmación de esa secuencia y la voluntad de ambos de intervenir de forma directa en las coreografías. “No soy Magic Mike, pero me gusta pensar que me muevo bien”, bromeó Liu.

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También subrayó que buscaron reducir la dependencia de efectos digitales en ese combate. “Hay críticas válidas sobre el uso de CGI en las películas, pero creo que nos esforzamos por hacer esa secuencia, en particular, lo más práctica posible”, explicó.