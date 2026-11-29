El Parlamento de Irán aprobó una reforma legal para permitir el nombramiento de un ministro de Inteligencia que no pertenezca al clero.

Guardar

El Parlamento de Irán aprobó una reforma que permitirá designar a un ministro de Inteligencia que no sea clérigo, una modificación que busca cubrir de forma permanente un cargo vacante desde la muerte de Esmail Khatib durante la guerra en Oriente Medio.

La iniciativa aún debe recibir el aval del Consejo de Guardianes, órgano encargado de revisar que las leyes se ajusten a la Constitución y a la legislación islámica. El presidente del Parlamento, Mohammad Bagher Ghalibaf, pidió al Gobierno que nombre al nuevo titular sin demoras cuando concluya ese trámite.

PUBLICIDAD

La reforma habilita a civiles con formación y experiencia en inteligencia

La norma modifica una exigencia vigente desde 1983, que reservaba el Ministerio de Inteligencia de Irán a personas con el grado de ijtihad, una cualificación avanzada en jurisprudencia islámica chií. Ese nivel autoriza a un estudioso religioso a formular interpretaciones jurídicas de manera independiente.

El puesto de ministro de Inteligencia quedó vacante tras la muerte de Esmail Khatib en el marco de la guerra en Oriente Medio. (AP Photo/Vahid Salemi, File)

Con el cambio aprobado por los legisladores, el aspirante podrá acreditar el ijtihad o contar con una maestría, además de experiencia en inteligencia y al menos 10 años en puestos de gestión intermedia o superior, según informó la agencia estatal ISNA. Hasta ahora, la formación religiosa era un requisito sin alternativa para acceder al cargo.

PUBLICIDAD

No se conoció de inmediato el número de votos que respaldó el proyecto. La aprobación definitiva depende del Consejo de Guardianes, que examina las leyes aprobadas por el Parlamento antes de su entrada en vigor.

El ministerio sigue sin titular permanente desde la muerte de Esmail Khatib

Esmail Khatib, clérigo de 65 años que dirigía el Ministerio de Inteligencia desde 2021, murió en marzo durante la fase de mayor intensidad de la guerra entre Irán, Estados Unidos e Israel. El 22 de marzo, pocos días después de su muerte, un portavoz presidencial anunció el nombramiento de un ministro interino, aunque no reveló su identidad.

El clérigo Esmail Khatib dirigió el Ministerio de Inteligencia desde 2021 hasta su fallecimiento en marzo.

Ghalibaf sostuvo el domingo que las circunstancias actuales hacen urgente completar la designación. La modificación legislativa elimina el requisito exclusivo de estudios religiosos y amplía el grupo de posibles candidatos para dirigir el organismo de inteligencia.

PUBLICIDAD

La identidad del funcionario interino no ha sido divulgada y el Gobierno deberá presentar un candidato permanente una vez que la reforma obtenga la aprobación final.