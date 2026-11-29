El papa León XIV pidió pasos concretos hacia la paz en los territorios afectados por guerras durante el rezo del Ángelus en el Vaticano. (REUTERS/Vincenzo Livieri)

Guardar

El papa León XIV pidió este domingo que el Adviento se traduzca en “pasos concretos” hacia la paz en los territorios afectados por guerras y en la llegada de ayuda a las poblaciones que sufren sus consecuencias. El llamamiento fue formulado desde el Palacio Apostólico, durante el Ángelus ante miles de fieles reunidos en la plaza de San Pedro, en el Vaticano.

Al iniciar el período de preparación para la Navidad, el pontífice estadounidense vinculó la celebración religiosa con la situación de las comunidades alcanzadas por los conflictos. “Pidamos al Señor, por intercesión de la Virgen María, que este tiempo que nos conduce a la Navidad sea un tiempo en el que se den pasos concretos hacia la pacificación en todos los lugares donde hay guerra”, afirmó.

PUBLICIDAD

También solicitó que puedan llegar los recursos necesarios a las poblaciones exhaustas por la violencia. La petición se produjo al comienzo de las cuatro semanas de Adviento, una etapa que la Iglesia católica dedica a la reflexión y a la preparación espiritual para la Navidad.

León XIV asoció la vigilia con el silencio y la escucha

Durante su catequesis previa a la oración mariana, León XIV explicó que la invitación cristiana a “estar en vela” no equivale a renunciar al descanso. El Papa aludió a jóvenes que, tras jornadas cargadas de actividades, recurren a distracciones o entretenimientos durante la noche ante la inquietud y el vacío.

La Iglesia católica inició las cuatro semanas de Adviento dedicadas a la reflexión y la preparación para la Navidad. (REUTERS/Vincenzo Livieri)

Según señaló, esa conducta difiere del sentido bíblico de la vigilia. La definió como un momento de calma que permite silenciar los ruidos externos y atender las preguntas esenciales de la vida espiritual.

PUBLICIDAD

“Se trata, más bien, de un tiempo de quietud en el que, una vez acalladas las voces y los ruidos externos, se agudiza el oído del corazón”, sostuvo el pontífice. A su juicio, esa disposición permite escuchar la voz de Dios y reconocer la propia condición de hijos de Dios.

El pontífice contrastó la preparación espiritual con las distracciones

El Papa presentó la Navidad como una celebración marcada por el silencio, la espera, la ternura y la sencillez. En ese marco, recordó el sentido central de la festividad para los católicos: Dios se hizo hombre en Jesucristo, un acontecimiento histórico que, dijo, conserva vigencia para los creyentes.

El pontífice solicitó el envío de ayuda y recursos esenciales para las poblaciones afectadas por la violencia. (REUTERS/Stringer)

León XIV afirmó que la acogida de ese misterio exige “práctica y paciencia”, ya que Dios respeta la libertad de cada persona. En referencia al pasaje bíblico de Apocalipsis 3,20, indicó que el Señor llama sin imponerse.

PUBLICIDAD

Por ello, invitó a los fieles a cultivar la oración, la confesión y la Eucaristía durante el Adviento. Estas prácticas, indicó, pueden ayudar a mantener una actitud de espera y apertura ante la presencia de Dios.

El Papa recordó a once mártires beatificados en Madrid

Al finalizar el Ángelus, León XIV se refirió a la beatificación, realizada el sábado 28 de noviembre, de Ignacio Aláez Vaquero y diez compañeros: sacerdotes diocesanos, seminaristas y laicos asesinados en Madrid durante la década de 1930.

La Iglesia católica comenzó las cuatro semanas de Adviento dedicadas a la preparación espiritual para la Navidad. (Iryna Rybakova/Press Service of the 93rd Kholodnyi Yar Separate Mechanized Brigade of the Ukrainian Armed Forces/Handout via REUTERS)

El pontífice los evocó como personas que permanecieron fieles a su fe y a su ministerio. Además, pidió que su testimonio acompañe la labor de quienes anuncian el Evangelio en distintas partes del mundo.

PUBLICIDAD

La oración dominical concluyó con el nuevo pedido por la paz y la asistencia humanitaria en las zonas de guerra, al inicio del tiempo litúrgico que antecede a la Navidad.