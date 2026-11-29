Mike Love asiste al estreno mundial del documental «The Beach Boys» en el TCL Chinese Theatre de Los Ángeles, California, EE. UU., el 21 de mayo de 2024 (REUTERS/Mario Anzuoni)

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Mike Love, cofundador de los Beach Boys, murió a los 85 años después de cancelar numerosos conciertos del grupo durante este año. Su representante de prensa, Katie Altman, informó que falleció el sábado acompañado por su familia, sin que se comunicara la causa de la muerte.

La muerte de Love cierra una etapa central de la banda californiana: fue coautor e intérprete principal de canciones como “Surfin’ USA” y “California Girls”, además de ejercer durante décadas como la voz más visible del grupo en sus actuaciones.

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Love formó los Beach Boys a comienzos de los años 60 junto con sus primos Brian, Carl y Dennis Wilson. Más tarde se incorporó Al Jardine, amigo de la familia, y el grupo pasó de los ensayos en el garaje de los Wilson a la fama internacional. La banda construyó su identidad con canciones sobre surf, autos y romances adolescentes. Entre 1963 y 1966, colocó más de una docena de temas en el Top 20 y alcanzó el primer puesto con “I Get Around”, “Help Me, Rhonda” y “Good Vibrations”.

Las ventas mundiales del grupo superaron los 100 millones de discos. Love asumió también un papel decisivo en directo, donde actuaba como maestro de ceremonias y se dirigía al público entre canción y canción. Ese lugar se consolidó en los años 90, cuando obtuvo la propiedad legal del nombre de los Beach Boys. Desde entonces, siguió al frente de giras con distintas formaciones, a veces acompañado por Bruce Johnston y otras junto a músicos incorporados en años posteriores.

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Altman comunicó la muerte con un mensaje dirigido a los seguidores del cantante: “Mike Love falleció esta noche, rodeado de su familia”. La publicista lo definió como “un ícono de la cultura estadounidense” y destacó la alegría que encontraba al actuar ante sus fans.

Mike Love asiste a la ceremonia de ingreso al Salón de la Fama de los Compositores (Songwriters Hall of Fame) y a la gala celebrada en la ciudad de Nueva York, Estados Unidos, el 12 de junio de 2025 (REUTERS/David 'Dee' Delgado)

La alianza creativa y la rivalidad con Brian Wilson

La historia musical de los Beach Boys estuvo marcada por el vínculo entre Love y Brian Wilson. Mientras Wilson desarrollaba composiciones, arreglos y producciones cada vez más complejas, Love aportaba una voz nasal y ligera que se volvió reconocible en los temas más rápidos del repertorio.

El contraste también se percibía en el reparto vocal. Love sobresalía en canciones como “Surfin’ USA” y “Be True To Your School”, mientras que Brian Wilson lideraba baladas como “Don’t Worry Baby” e “In My Room”.

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En sus memorias, Good Vibrations, Love describió un método de trabajo en el que Wilson concebía la melodía y una idea inicial, y él completaba las letras. El cantante sostuvo que esa dinámica fue parte de la creación de algunos de los mayores éxitos de la banda.

La disputa por ese reconocimiento llegó a los tribunales en 1994. Love obtuvo créditos conjuntos en decenas de canciones tras argumentar que había escrito varias de las letras más recordadas del grupo.

Durante años, rechazó la imagen que lo presentaba como una figura hostil frente a Brian Wilson. “El mito es que soy un imbécil”, dijo Love a Rolling Stone en 2016, antes de afirmar que muchas acusaciones sobre su conducta habían sido distorsionadas.

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Mike Love, de los Beach Boys, actúa durante el festival de música y artes Bonnaroo en Manchester, Tennessee, el 10 de junio de 2012 (AP/Dave Martin, Archivo)

En 2025, Love ingresó al Salón de la Fama de los Compositores, una distinción que Brian Wilson había recibido un cuarto de siglo antes. La ceremonia se celebró poco después de la muerte de su primo y antiguo compañero de banda.

“Tuvo una vida maravillosa en lo que respecta a su creatividad”, dijo Love a Associated Press sobre Brian Wilson. El cantante añadió: “Disfruté mucho creando junto a él”.

De los Pendletones a una de las bandas más populares de Estados Unidos

Antes de llamarse Beach Boys, el grupo se presentaba como Pendletones, en referencia a una camisa a cuadros popular en California. El cambio de nombre llegó cuando se publicó “Surfin’”, su primer sencillo, por iniciativa de un promotor discográfico local. El tema fue un éxito regional y abrió el camino para “Surfin’ Safari” y “Surfin’ USA”. La expansión del grupo coincidió con una época en la que las armonías vocales y las canciones de verano se convirtieron en parte de la cultura popular estadounidense.

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El grupo estadounidense The Beach Boys en 1964. De izquierda a derecha: Dennis Wilson, Brian Wilson, Mike Love, Al Jardine y Carl Wilson (Archivo)

La relación entre Love y Wilson también tuvo episodios públicos de tensión. En una grabación de 1964, ambos parodiaron una pelea verbal inspirada en Muhammad Ali, entonces conocido como Cassius Clay, y Sonny Liston. Brian Wilson dejó de participar en las giras tras atravesar problemas de salud mental. Luego se concentró en la composición y la producción, con trabajos más ambiciosos que alejaron a la banda de su repertorio inicial.

Pet Sounds, publicado en 1966, fue recibido con escaso éxito comercial en su lanzamiento, aunque luego obtuvo reconocimiento como uno de los grandes álbumes de rock. El proyecto posterior, Smile, quedó inconcluso durante décadas.

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Love siguió de gira tras las muertes de Carl y Dennis Wilson

Los Beach Boys recuperaron popularidad en los años 70 con el álbum recopilatorio Endless Summer. Más adelante sumaron canciones como “Getcha Back”, “Good Timin’” y “Kokomo”, que alcanzó el primer puesto en 1988.

Love coescribió “Kokomo”, incluida en la película Cocktail, protagonizada por Tom Cruise. También publicó trabajos solistas, entre ellos Looking Back With Love y Unleash the Love.

Su trayectoria estuvo atravesada por conflictos internos y disputas legales. Demandó a Al Jardine cuando este salió de gira bajo el nombre “Al Jardine de los Beach Boys”, y el caso se resolvió fuera de los tribunales.

La posesión del nombre del grupo generó otra polémica en 2020, cuando Love actuó en un evento benéfico para Donald Trump. Brian Wilson y Al Jardine aclararon entonces que no participarían de aquella presentación.

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Mike Love, de The Beach Boys, actúa durante el New Orleans Jazz & Heritage Festival, el 25 de abril de 2024, en el Fair Grounds Race Course de Nueva Orleans (Amy Harris/Invision/AP)

Dennis Wilson murió ahogado en 1983 y Carl Wilson falleció de cáncer en 1998. Brian Wilson y Love volvieron a reunirse en 2012 para grabar That’s Why God Made the Radio, el primer álbum de los Beach Boys que entró en el Top 10 en varias décadas.

La gira de reunión terminó pocas semanas después y volvió a exhibir las diferencias entre ambos. Love resumió aquella experiencia en sus memorias: “Los conciertos fueron increíbles y me sentí agradecido de volver a tocar con todos los Beach Boys que aún vivían”. El cantante también dejó escrita una frase sobre la percepción pública de su relación con Brian Wilson: “Para quienes creen que Brian camina sobre el agua, siempre seré el Anticristo”.

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(Con información de Associated Press)