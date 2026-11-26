El atentado ocasionó daños materiales en la propiedad del comunicador, ubicada en la barriada Brisas del Golf. Captura de video

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Un segundo hombre quedó bajo detención provisional en Panamá por su presunta participación en el ataque incendiario contra la residencia del periodista Rolando Rodríguez, ocurrido el pasado 14 de noviembre en la barriada Brisas del Golf.

La Fiscalía Regional de San Miguelito logró que un juez de Garantías admitiera la formulación de cargos por incendiarismo, en calidad de autor, después de que el sospechoso fuera aprehendido por segunda vez el 24 de noviembre.

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Durante la audiencia, el Ministerio Público sustentó su solicitud de detención provisional en el peligro de fuga, el riesgo que representa el imputado para las víctimas y la gravedad del delito investigado.

Con esta decisión judicial, suman dos las personas bajo detención provisional por el ataque contra el periodista de investigación, un hecho que ha generado preocupación entre organizaciones defensoras de la libertad de prensa.

El segundo sospechoso fue aprehendido nuevamente después de que su hospitalización impidiera celebrar la audiencia dentro del plazo legal. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El primer detenido fue Luis Adriel Valiente Ortega, de 50 años, señalado como el conductor del taxi presuntamente utilizado durante el atentado, quien permanece recluido en el centro penitenciario La Nueva Joya.

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El pasado 16 de noviembre, la jueza de Garantías María Ofelia César ordenó su detención provisional por incendiarismo, en calidad de cómplice primario, después de valorar los elementos presentados por la Fiscalía y los riesgos procesales identificados.

El segundo sospechoso, identificado como Erick Muñoz Pérez, fue aprehendido el 18 de noviembre, pero debió ser trasladado al Hospital Santo Tomás para recibir atención médica por una herida en el tobillo.

La condición médica del investigado impidió que se celebrara la audiencia de imputación dentro del plazo legal de 48 horas establecido por la legislación panameña, pese a las gestiones realizadas por la Fiscalía.

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Dos vehículos de la familia del periodista resultaron afectados por el incendio. REUTERS/Enea Lebrun

El 20 de noviembre, la jueza Yamileth Calderón ordenó dejar sin efecto la aprehensión, debido al vencimiento del término legal, mientras el sospechoso permanecía hospitalizado tras ser sometido a una intervención quirúrgica.

Ante esta decisión, la fiscal superior Leyda Sáenz anunció que solicitaría custodia policial permanente para el investigado durante su recuperación, mientras se evaluaban las condiciones médicas necesarias para reanudar el procedimiento judicial.

La nueva orden de aprehensión se hizo efectiva el 24 de noviembre, después de que las autoridades avanzaran en las evaluaciones médicas del sospechoso, señalado como el presunto responsable de provocar el incendio.

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El atentado ocurrió un día después de la celebración del Día del Periodista en Panamá y ocasionó daños materiales en la residencia de Rodríguez, además del incendio de dos vehículos de la familia.

El subdirector asociado del diario La Prensa no se encontraba en la vivienda cuando ocurrió el ataque, mientras que su esposa, quien permanecía en el inmueble, logró salir ilesa del siniestro registrado en la propiedad.

Tras el atentado han circulado en redes sociales publicaciones de descalificación personal contra el periodista y su familia. crédito (Imagen Ilustrativa Infobae)

“Esto cambia las reglas del juego en Panamá”, manifestó Rodríguez durante una conferencia de prensa, en la que advirtió sobre las consecuencias de la violencia para quienes ejercen el derecho a expresarse libremente.

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El comunicador, reconocido por sus investigaciones sobre presuntos casos de corrupción, también alertó sobre el riesgo de que este tipo de agresiones genere autocensura entre los periodistas y quienes participan en el debate público.

El atentado fue condenado por el Fórum de Periodistas, el Consejo Nacional de Periodismo, la Asociación Panameña de Radiodifusión y el Colegio Nacional de Periodistas, que reclamaron una investigación para identificar a los responsables materiales e intelectuales.

En el ámbito internacional, la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), la Federación Internacional de Periodistas y el Comité para la Protección de los Periodistas exigieron esclarecer los hechos y garantizar la seguridad del comunicador.

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Tras el atentado, también han circulado en redes sociales publicaciones dirigidas contra Rodríguez y su familia, mediante señalamientos personales y versiones sobre las posibles motivaciones del ataque que carecen de confirmación judicial.

Catalina Botero, exrelatora para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, advirtió sobre estas campañas digitales y el riesgo de que las narrativas falsas contribuyan a desviar las investigaciones.

Aunque las autoridades han conseguido la detención provisional de dos sospechosos, todavía no han anunciado públicamente una conclusión sobre el móvil del atentado ni la posible existencia de autores intelectuales del ataque.

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