Recomiendan a los consumidores revisar con atención las ofertas y adoptar precauciones, en especial en las compras por internet. (Acodeco)

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El Black Friday 2026 en Panamá se celebrará el viernes 27 de noviembre, en una jornada en la que comercios y plataformas digitales concentrarán descuentos antes de las fiestas de fin de año.

La fecha coincide con la llegada de ahorros destinados a las compras navideñas, bonos y el décimo tercer mes, recursos que pueden impulsar el consumo durante el cierre del año.

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Los establecimientos esperan que las promociones contribuyan a elevar las ventas de temporada y a recuperar parte del dinamismo comercial de los últimos meses.

Sin embargo, la disposición a comprar dependerá también de la confianza de los clientes en que los descuentos representen un ahorro verificable.

Ante el aumento de las transacciones durante el Black Friday, la Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia (Acodeco) recomendó a los consumidores revisar con atención las ofertas y adoptar precauciones, en especial en las compras por internet.

Una pareja examina una lavadora y un frigorífico en una tienda de electrodomésticos con carteles de promociones por el Black Friday. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La venta de productos y servicios mediante sitios web, redes sociales y otras plataformas digitales forma parte de los hábitos de consumo de un número creciente de panameños. Esta modalidad adquiere mayor relevancia en fechas como Black Friday, Cyber Monday y las celebraciones de fin de año, cuando se multiplican las promociones.

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La rapidez de estas operaciones puede implicar riesgos si el comprador no comprueba la identidad del vendedor, las condiciones de la oferta y el precio final. Acodeco recordó que los proveedores que comercializan en Panamá deben cumplir con las disposiciones de la Ley 45 de 2007.

La norma considera publicidad engañosa la que puede inducir a error o confusión, así como aquella que atribuye a un producto o servicio beneficios o características que no posee. Además, las promociones deben cumplirse en los términos anunciados.

El interés por las jornadas de rebajas se mantiene, aunque los comercios enfrentan el reto de demostrar que sus ofertas son reales.

Según el Global Black Friday Report de Boston Consulting Group (BCG), el 81 % de las personas que conoce Black Friday, Cyber Monday o Singles’ Day prevé hacer compras durante alguno de estos eventos.

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Un hombre sostiene una tarjeta bancaria frente a una computadora portátil para completar una compra durante las ofertas del Black Friday. (Imagen Ilustrativa Infobae)

No obstante, solo el 54 % de los encuestados confía en que los descuentos del Black Friday reduzcan realmente el precio habitual. El 20 % desconfía de manera activa de esas promociones y el 27 % mantiene una posición neutral, de acuerdo con el estudio.

La intención de compra subió ligeramente frente a 2025, cuando se ubicaba en 79 %. Para los comercios, el desafío no se limita a anunciar rebajas, sino que pasa por facilitar la comparación de precios y explicar sin ambigüedades las condiciones de cada oferta.

El informe señala además que el 22 % de los consumidores planea gastar menos o evitar los eventos de descuentos de fin de año porque percibe que las promociones están disponibles durante todo el año. La saturación de ofertas puede dificultar que una campaña capte la atención de los compradores.

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“El consumidor llega al Black Friday con intención de comprar, pero necesita comprobar que está haciendo un buen negocio. Para los retailers, eso exige mostrar el ahorro con referencias claras y condiciones fáciles de entender. La confianza se construye cuando la promoción que se comunica coincide con lo que el cliente encuentra al comprar”, señaló Alfonso Astudillo, Managing Director & Partner de BCG.

Entre quienes prevén adquirir productos durante estas jornadas, el 62% comienza a revisar ofertas en octubre o a inicios de noviembre. Sin embargo, solo el 30 % tiene decididos con precisión la marca y el producto que comprará.

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Una persona sentada en un sofá consulta un catálogo de prendas de vestir en una aplicación de comercio electrónico desde su teléfono inteligente. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cerca del 70 % de los consumidores no adquiriría un producto, aunque pueda pagarlo, si considera que no ofrece suficiente valor. La calidad y la conveniencia también influyen en esa decisión, según BCG.

El descuento mínimo que los participantes consideran necesario para identificar una buena oferta bajó del 32 % en 2025 a alrededor del 30 % en 2026. Los consumidores priorizan un ahorro claro y comprobable por encima de rebajas sujetas a restricciones difíciles de interpretar.

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