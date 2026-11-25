Más de 1.100 pequeños comerciantes costarricenses completaron las capacitaciones gratuitas de Academia Coca-Cola en inteligencia artificial y gestión empresarial. Crédito: Coca Cola

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La inteligencia artificial (IA) está transformando la manera en que pequeños comerciantes de Costa Rica administran sus negocios, promocionan sus productos y se relacionan con sus clientes. Una muestra de ello son los más de 1,100 emprendedores que completaron un programa de capacitación en herramientas digitales, estrategias comerciales y nuevas tecnologías.

Se trata de Academia Coca-Cola, una iniciativa gratuita que busca fortalecer las capacidades de pequeños empresarios mediante formación virtual en inteligencia artificial, marketing digital, ventas, servicio al cliente, promociones y administración de costos.

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La graduación de los participantes se realizó en el auditorio del Museo de los Niños, en San José, donde se compartieron experiencias de comerciantes que aseguran haber transformado sus métodos de trabajo gracias a los conocimientos adquiridos.

Uno de estos casos es el de María Eugenia Sandí, una emprendedora que anteriormente necesitaba medio día para preparar un anuncio publicitario de sus productos de nutrición y cuidado personal.

Ahora, con ayuda de la inteligencia artificial, asegura que puede desarrollar una publicación en apenas cinco minutos, lo que le permite promocionar sus productos varias veces al día.

La inteligencia artificial llega a los pequeños negocios

Para Sandí, uno de los principales obstáculos era el desconocimiento de las herramientas tecnológicas y el temor de utilizarlas incorrectamente.

“Siempre había un miedo de mi parte sobre cómo utilizar la inteligencia artificial. El curso me ayudó a saber qué plataformas usar para qué, cómo hablarle y cómo darle las indicaciones”, relató.

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La emprendedora decidió dedicarse por completo este año a sus dos negocios, relacionados con la comercialización de productos de nutrición y cuidado personal, así como con servicios de arquitectura.

Su experiencia demuestra cómo la tecnología puede contribuir a reducir el tiempo destinado a tareas administrativas y de publicidad, permitiendo que los pequeños empresarios concentren esfuerzos en otras áreas de sus operaciones.

El programa también enseñó a los participantes a utilizar WhatsApp Business, crear contenidos para redes sociales y aplicar herramientas de automatización para mejorar la comunicación con sus clientes.

Los participantes recibieron formación en marketing digital, ventas, servicio al cliente, inteligencia artificial y administración de costos. Crédito: Coca Cola

Más de 1,100 comerciantes recibieron capacitación gratuita

La iniciativa se desarrolla mediante una plataforma 100% virtual, que permite completar seis módulos teórico-prácticossin horarios establecidos y al ritmo de cada participante.

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El contenido incluye servicio al cliente, inteligencia artificial, marketing, gestión de costos, estrategias de ventas y promociones comerciales.

Eliana Lorena Rodríguez, fundadora de Distribuidora Maueli S.A., destacó que la capacitación le permitió fortalecer conocimientos relacionados con la administración y promoción de sus productos.

“Academia Coca-Cola me permitió comprender la importancia del servicio al cliente, manejar mejor los costos, pensar estratégicamente cómo vender y promocionar mis productos”, explicó.

Por su parte, William Segura, director sénior de Asuntos Públicos, Comunicaciones y Sostenibilidad de Coca-Cola para Centroamérica y el Caribe, señaló que la iniciativa busca fortalecer la competitividad de los pequeños establecimientos.

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“Con Academia Coca-Cola buscamos darles herramientas concretas para fortalecer sus negocios, adaptarse a nuevas dinámicas del mercado y seguir creciendo con mayor confianza y competitividad”, manifestó.

La ceremonia de graduación de Academia Coca-Cola se realizó en el Museo de los Niños, en San José, con emprendedores que completaron el programa virtual. Crédito: Coca Cola

Una iniciativa que también se desarrolla en Centroamérica

Academia Coca-Cola comenzó en 2021 con el propósito de desarrollar habilidades empresariales entre pequeños y medianos negocios.

El programa cuenta con la participación de Fundación Aliarse, organización responsable de implementar las capacitaciones y brindar acompañamiento mediante asesores durante el proceso formativo.

Su director ejecutivo, Aitor Llodio, destacó que la alianza ha permitido beneficiar a miles de personas a lo largo de las diferentes generaciones del programa.

Actualmente, la iniciativa también se desarrolla en Guatemala y Panamá, con la meta regional de alcanzar 2,400 comerciantes capacitados al cierre de 2026.

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Para los pequeños empresarios, el aprendizaje representa una oportunidad de adaptarse a un mercado donde las nuevas tecnologías tienen una presencia cada vez mayor en las actividades económicas.