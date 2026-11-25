Nancy y su madre biológica Emilia se conocieron en El Salvador tras una separación de 38 años. (Cortesía: Asociación Pro-Búsqueda de Niñas y Niños Desaparecidos)

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Nancy y su madr, Emilia, se abrazaron por primera vez en El Salvador después de años de distancia, idiomas distintos y una historia familiar interrumpida por una adopción. El encuentro, concretado en noviembre de 2026, permitió que ambas se conocieran personalmente luego de que la joven creciera en Francia y buscara reconstruir el vínculo con su familia de origen.

El reencuentro fue asistido por la Asociación Pro-Búsqueda de Niñas y Niños Desaparecidos, una organización salvadoreña que informó que este caso se suma a los más de 427 reencuentros que logró a lo largo de su trayectoria. La entidad trabaja con familias que buscan a sus hijas e hijos desaparecidos durante el conflicto armado y con personas que fueron adoptadas en ese contexto y desean conocer sus raíces.

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Según la información divulgada por Pro-Búsqueda, Nancy fue dada en adopción debido a condiciones de vulnerabilidad que afectaron a numerosas familias. Más tarde fue trasladada a Francia, donde fue criada por la familia que la adoptó.

Nancy creció en Francia con su familia adoptiva tras ser entregada en adopción por condiciones de vulnerabilidad. (Cortesía: Asociación Pro-Búsqueda de Niñas y Niños Desaparecidos)

La búsqueda de Nancy permitió ubicar a su familia en El Salvador

La iniciativa para encontrar a sus parientes biológicos partió de Nancy. En agosto de 2024, la organización concluyó una investigación que permitió establecer contacto con su familia en El Salvador.

Ese primer acercamiento derivó en una reunión virtual, realizada en noviembre de 2025. Desde entonces, Nancy y sus familiares mantuvieron comunicación a distancia. La relación comenzó a tomar forma a pesar de las diferencias idiomáticas y de los años que habían pasado desde la separación.

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El viaje de Nancy a El Salvador abrió una nueva etapa. La visita le permitió conocer en persona a Emilia, su madre biológica, y al resto de sus familiares. El comunicado de la asociación indicó que ambas pudieron abrazarse tras 38 años de separación.

La entidad también señaló que la adopción ocurrió en el año 1998.

El primer contacto formal entre Nancy y sus parientes salvadoreños ocurrió mediante una reunión virtual en noviembre de 2025. (Cortesía: Asociación Pro-Búsqueda de Niñas y Niños Desaparecidos)

Para Nancy, el viaje significó la posibilidad de poner rostros, voces y gestos a una parte de su historia que hasta entonces solo conocía a través de investigaciones, llamadas y conversaciones a distancia. Para Emilia, el encuentro abrió la puerta a recuperar el vínculo con la hija de la que estuvo separada durante décadas.

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La directora de Pro-Búsqueda, Ana Julia Escalante, sostuvo que cada caso responde a un esfuerzo de las familias que integran la asociación. “Cada reencuentro es un logro de las familias de la asociación”, afirmó.

Escalante señaló que estos procesos ofrecen una respuesta a quienes sufrieron la desaparición o la separación de sus familiares en el contexto del conflicto armado salvadoreño. “El reencuentro es una esperanza para quienes han sufrido la desaparición y separación de sus familias”, expresó la directora, quien agregó que estos vínculos permiten a las personas acercarse a su origen.

El caso de Nancy se incorpora a una tarea que Pro-Búsqueda sostiene desde hace años, bajo el legado del sacerdote jesuita Jon Cortina, fundador de la organización. La asociación afirmó que continuará con las investigaciones para establecer la verdad sobre el paradero de niñas y niños desaparecidos y para acompañar a las personas que buscan recuperar su identidad y sus lazos familiares.

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