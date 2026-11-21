El National Geographic Quest tiene capacidad para 100 pasajeros y está diseñado para explorar destinos naturales de difícil acceso para embarcaciones de mayor tamaño. Tomada de MiAmbiente

Guardar

El crucero de expedición National Geographic Quest llegó al Parque Nacional Coiba, en el Pacífico panameño, con 80 pasajeros que participaron en una travesía de tres días por distintos ecosistemas marinos.

La visita combinó actividades turísticas con educación ambiental, observación de fauna y recorridos por uno de los espacios naturales más importantes de Centroamérica.

PUBLICIDAD

La embarcación recorrió diversos puntos del golfo de Panamá y la península de Azuero antes de arribar a Coiba, en la provincia de Veraguas. Durante el trayecto, los viajeros recibieron información sobre biodiversidad y conservación marina, como parte de una experiencia diseñada para conocer destinos naturales de difícil acceso.

El National Geographic Quest es un barco especializado en expediciones de pequeña escala, con capacidad para 100 pasajeros distribuidos en 50 camarotes exteriores. Su diseño de bajo calado permite aproximarse a zonas costeras y espacios naturales que normalmente no pueden visitar los grandes cruceros turísticos.

Las playas de Coiba forman parte de un ecosistema protegido que combina bosques tropicales, arrecifes coralinos y una extraordinaria diversidad de especies marinas. Tomada de MiAmbiente

Coiba fue declarada Patrimonio Mundial de la UNESCO en 2005, junto con su Zona Especial de Protección Marina. El parque comprende aproximadamente 270.000 hectáreas protegidas y alberga extensos bosques tropicales, arrecifes coralinos y ecosistemas marinos, considerados fundamentales para la conservación de especies del Pacífico Oriental Tropical.

PUBLICIDAD

La isla principal tiene una superficie aproximada de 503 kilómetros cuadrados y está acompañada por más de 37 islas menores. Sus aguas albergan centenares de especies de peces, tiburones y cetáceos, entre ellos tiburones martillo, tiburones ballena y ballenas jorobadas que utilizan estas zonas durante sus desplazamientos.

Su importancia científica también está relacionada con la conectividad ecológica entre Coiba, Galápagos, Malpelo y la Isla del Coco, territorios que forman parte del Corredor Marino del Pacífico Oriental Tropical. Esta conexión favorece la movilidad de especies migratorias y resulta estratégica para investigaciones sobre conservación y biodiversidad marina.

Durante la visita, los pasajeros recorrieron la playa Gambute y los senderos Gambute y Los Monos, donde observaron guacamayas rojas, loros verdes y diferentes especies de primates. También conocieron el Centro de Visitantes del parque, que ofrece información sobre su historia, biodiversidad y programas de conservación.

PUBLICIDAD

Los visitantes recorrieron los senderos Gambute y Los Monos, donde pudieron observar guacamayas rojas, loros y diferentes especies de primates. Tomada de MiAmbiente

Los recorridos estuvieron acompañados por guardaparques del Ministerio de Ambiente, encargados de explicar las regulaciones que deben cumplir los visitantes. La responsable del área protegida, Yaremis Ábrego, destacó la importancia de respetar los ecosistemas y mantener prácticas de turismo responsable durante las expediciones.

El naturalista panameño Richard Cahill, con más de 35 años de experiencia recorriendo los mares del continente, lideró la expedición. Explicó que los pasajeros no solamente conocen paisajes naturales, sino que participan en experiencias educativas sobre biología, convirtiendo cada recorrido en una oportunidad de aprendizaje científico.

El viaje se enmarca en los itinerarios de exploración que conectan Panamá y Costa Rica, comercializados por National Geographic-Lindblad Expeditions. Estas rutas incluyen destinos como Coiba, el golfo de Panamá, el Canal interoceánico y zonas naturales de la costa pacífica costarricense, aunque las escalas varían según cada salida.

PUBLICIDAD

La llegada coincide con la temporada de cruceros 2026-2027 del Canal de Panamá, iniciada el 7 de octubre y programada hasta mayo. Para este período se esperan más de 220 tránsitos de embarcaciones turísticas, incluidos 39 de buques neopanamax y visitas de cruceros de expedición.

Las playas de Coiba forman parte de un ecosistema protegido que combina bosques tropicales, arrecifes coralinos y una extraordinaria diversidad de especies marinas. Tomada de MiAmbiente

El crecimiento también se refleja en las estadísticas portuarias de los primeros siete meses de 2026, cuando Panamá registró 143 arribos de cruceros, frente a 119 durante igual período de 2025. El movimiento de embarques y desembarques alcanzó 488.567 pasajeros, un incremento del 21,6% interanual.

La industria ofrece oportunidades para diversificar la actividad turística más allá de las grandes terminales portuarias, especialmente mediante expediciones hacia áreas protegidas. Sin embargo, el aprovechamiento de estos destinos requiere controles ambientales, planificación de visitas y medidas que reduzcan la presión sobre ecosistemas vulnerables.

PUBLICIDAD

Al concluir las actividades, la tripulación retiró los equipos utilizados y gestionó los desechos generados, mientras los guardaparques inspeccionaron el área. La visita del National Geographic Quest refuerza la proyección internacional de Coiba como destino turístico y científico, donde la conservación constituye el principal atractivo.