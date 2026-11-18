Los ingresos por peajes y el volumen de carga transportada por el Canal de Panamá impulsaron el desempeño del sector logístico. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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La economía panameña registró un crecimiento acumulado del 6,27% entre enero y septiembre de 2026, impulsada por el comercio, las operaciones del Canal, el transporte aéreo, la industria manufacturera y los servicios vinculados al turismo.

Durante los primeros nueve meses del año, la actividad productiva superó el crecimiento del 4,30% registrado en igual período de 2025, según las estimaciones del Instituto Nacional de Estadística y Censo (INEC).

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Solo en septiembre, el Índice Mensual de la Actividad Económica (IMAE) registró una expansión interanual del 7,76%, frente al 4,73% del mismo mes de 2025, consolidando cuatro meses consecutivos de crecimiento superior al 7%.

Los registros del INEC muestran que la actividad económica alcanzó su mayor crecimiento interanual en julio, con una expansión del 8,49%, seguido de junio, con 8,23%, mientras que en agosto el incremento fue del 7,36%.

Las reexportaciones de mercancías desde la Zona Libre de Colón contribuyeron al crecimiento de la actividad comercial. Tomada de la ZLC

Durante el primer trimestre, la actividad económica registró incrementos del 4,13% en enero, 4,15% en febrero y 5,06% en marzo, mientras que en abril y mayo las variaciones alcanzaron 5,96% y 5,19%, respectivamente.

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Entre las actividades que sustentaron el crecimiento económico destacó el comercio, tanto por el comportamiento de las ventas minoristas y mayoristas como por el desempeño de las reexportaciones de mercancías desde la Zona Libre de Colón.

El sector de transporte, almacenamiento y comunicaciones mantuvo su dinamismo, respaldado por los ingresos por peajes y las toneladas netas transportadas por los buques que transitaron a través del Canal de Panamá.

A estos resultados se sumaron el comportamiento positivo del transporte aéreo y el movimiento de contenedores, medido en unidades equivalentes a veinte pies (TEU), en las instalaciones del Sistema Portuario Nacional.

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El aumento del flujo de turistas impulsó la ocupación hotelera y el consumo en restaurantes. Cortesía: Copa Airlines

La intermediación financiera también contribuyó al desempeño económico, favorecida por el comportamiento de los depósitos externos, la cartera de préstamos y otras operaciones desarrolladas por las entidades que integran el sistema bancario panameño.

En el mercado asegurador, el INEC destacó la evolución favorable de las primas de seguros suscritas en los segmentos de salud, automóviles, vida individual y colectiva, así como en las coberturas de incendios y accidentes personales.

La industria manufacturera registró una expansión asociada principalmente al procesamiento de alimentos, entre ellos carne de pollo, ganado vacuno y porcino, además de algunos productos lácteos y la elaboración de cerveza y otras bebidas alcohólicas.

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El incremento del flujo de turistas favoreció los servicios de hoteles y restaurantes, con una mayor ocupación hotelera y un aumento del consumo de alimentos en los establecimientos dedicados a la actividad gastronómica.

El sector de la construcción registró una contracción vinculada con la disminución del valor de las edificaciones y la inversión pública en infraestructura. REUTERS/Jon Nazca

La actividad agropecuaria presentó resultados positivos vinculados con la producción avícola y ganadera, así como con el cultivo de diferentes productos frutícolas, entre los cuales destacó el banano destinado a los mercados internacionales.

Los servicios de diversión y esparcimiento también registraron un comportamiento favorable, impulsados por los ingresos de juegos de azar, las apuestas por internet y las ventas e ingresos brutos de la Lotería Nacional de Beneficencia.

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El suministro de electricidad y agua presentó resultados positivos, sustentados principalmente en la generación de energía térmica y el comportamiento del consumo eléctrico registrado tanto en los establecimientos comerciales como en las áreas residenciales del país.

En contraste con el desempeño general de la economía, el sector de la construcción registró una contracción asociada con la disminución del valor de las edificaciones, adiciones y reparaciones, así como de la inversión pública en infraestructura.

El informe también identificó retrocesos en la generación de energía hidroeléctrica, las ventas nacionales de combustible y la producción de bebidas gaseosas, además de una contracción de la actividad pesquera, particularmente en las exportaciones de pescado y camarón.

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El movimiento de contenedores en las terminales portuarias panameñas favoreció la expansión del sector transporte. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El IMAE constituye una herramienta de seguimiento de la evolución de la actividad productiva del país, aunque sus resultados no equivalen directamente a la variación del Producto Interno Bruto (PIB) que publica trimestralmente la Contraloría.