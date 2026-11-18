La Procuraduría General de la Nación confirmó la captura de un segundo sospechoso por el atentado contra el periodista Rolando Rodríguez. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Un segundo sospechoso de participar en el atentado contra el periodista Rolando Rodríguez fue aprehendido este miércoles 18 de noviembre en Panamá, informó la Procuraduría General de la Nación, en medio de las manifestaciones de respaldo al comunicador.

La captura se hizo efectiva tras una orden de aprehensión emitida por la Fiscalía Regional de San Miguelito, que investiga al individuo por su presunta vinculación con un delito contra la seguridad colectiva.

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El Ministerio Público informó que el sospechoso será presentado en las próximas horas ante un juez de garantías para las audiencias correspondientes, aunque no divulgó su identidad ni precisó su grado de participación en el ataque.

La aprehensión se produce cuatro días después del atentado contra la residencia del subdirector asociado del diario La Prensa, ocurrido durante la madrugada del sábado 14 de noviembre en Brisas del Golf, distrito de San Miguelito.

Periodistas y representantes de medios panameños se concentraron frente a las instalaciones del diario La Prensa en defensa de la libertad de expresión. Alex Hernández

Un individuo que se movilizaba en un taxi lanzó un objeto con combustible contra la propiedad, provocando una explosión y un incendio que destruyeron dos vehículos estacionados en el garaje y ocasionaron daños materiales en la vivienda.

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La esposa del periodista, Nadia de Rodríguez, se encontraba dentro del inmueble y logró escapar ilesa junto con sus mascotas, mientras que el comunicador permanecía en la provincia de Coclé al momento del ataque.

El primer sospechoso, identificado como Luis Adriel Valiente Ortega, de 50 años, fue capturado el domingo 15 de noviembre en Samaria, después de que la Policía Nacional ofreciera una recompensa de 2.000 dólares por información sobre su paradero.

Durante la audiencia celebrada el lunes, la jueza María Eugenia César ordenó la detención provisional del taxista, imputado como presunto cómplice primario del delito de incendiarismo, tras evaluar las evidencias presentadas por la Fiscalía.

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Entre los elementos aportados por los investigadores figuraron siete grabaciones de cámaras de vigilancia, incluida una que muestra al conductor y a otro individuo comprando combustible en una gasolinera, minutos antes del ataque contra la residencia.

El ataque incendiario contra la residencia del periodista destruyó dos vehículos estacionados en el garaje. REUTERS/Enea Lebrun

La investigación avanzó mientras periodistas, representantes de medios de comunicación, organizaciones gremiales y ciudadanos participaron el martes 17 de noviembre en una concentración frente a La Prensa, ubicada en la avenida 12 de Octubre.

Bajo el lema “Una sola voz por la libertad de expresión”, los participantes exigieron el esclarecimiento del atentado y expresaron su solidaridad con Rodríguez y su familia, mediante pancartas y consignas contra la intimidación.

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La convocatoria, respaldada por unas 80 organizaciones, reunió a profesionales de distintos medios. La solidaridad trascendió las fronteras panameñas mediante una alianza de 33 medios de comunicación de 15 países, que acordaron reproducir la investigación periodística que Rodríguez preparaba cuando ocurrió el ataque contra su residencia.

El lunes 16 de noviembre, el presidente José Raúl Mulino recibió en el Palacio de Las Garzas a directivos de medios y gremios periodísticos, a quienes aseguró que las investigaciones continuarán hasta identificar a los responsables.

Rolando Rodríguez es subdirector asociado del diario La Prensa y desarrolla investigaciones sobre contrataciones públicas. Tomada de La Prensa

Según un comunicado de la Presidencia, el mandatario condenó el ataque y reiteró el compromiso de su administración con la libertad de expresión y el respeto al ejercicio independiente del periodismo en el país.

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Zailary Chávez, presidenta del Consejo Nacional de Periodismo, valoró los avances presentados durante el encuentro, aunque insistió en la necesidad de esclarecer completamente lo sucedido y sentar un precedente que permita evitar nuevas agresiones.

Organizaciones internacionales como la Sociedad Interamericana de Prensa y el Instituto Prensa y Sociedad también condenaron el atentado y reclamaron una investigación exhaustiva y transparente, que permita establecer tanto las responsabilidades materiales como la eventual autoría intelectual del ataque.