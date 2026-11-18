Panamá ascendió del puesto 46 al 45 en la actualización de noviembre del ranking mundial de la FIFA. (Foto AP/Matias Delacroix)

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La selección de fútbol de Panamá ascendió al puesto 45 del ranking mundial de la FIFA, publicado este miércoles 18 de noviembre, tras conseguir su clasificación a las semifinales de la Liga de Naciones de Concacaf.

El equipo dirigido por Thomas Christiansen recuperó una posición respecto a la clasificación de octubre, cuando ocupó la casilla 46, aunque permanece por debajo del puesto 44 alcanzado después de su participación en el Mundial de 2026.

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Con 1.481,68 puntos, el conjunto panameño conserva su condición de cuarta selección mejor clasificada de Concacaf, únicamente superada por México, Estados Unidos y Canadá, sus posibles rivales en la disputa del título regional.

México encabeza la clasificación de la confederación con 1.723,64 puntos y ocupa el puesto 13 del mundo, seguido por Estados Unidos, en la posición 16, mientras Canadá se encuentra en la casilla 25.

La selección dirigida por Thomas Christiansen se mantiene como la cuarta mejor clasificada de Concacaf. REUTERS/Aris Martínez

Costa Rica, principal perseguidora de Panamá en Centroamérica, descendió hasta el puesto 55 de la clasificación mundial, con 1.440 puntos, mientras Jamaica y Honduras quedaron ubicadas en las posiciones 67 y 68, respectivamente.

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El ascenso panameño se produjo después de los dos encuentros disputados contra Curazao por los cuartos de final de la Liga de Naciones, una eliminatoria que concluyó con marcador global de 2-0.

En el partido de ida, celebrado el jueves 12 de noviembre en el estadio Ergilio Hato de Willemstad, ambos equipos empataron sin goles, dejando la definición de la serie para el encuentro en territorio panameño.

Tres días después, Panamá consiguió una victoria por 2-0 en el estadio Rommel Fernández Gutiérrez, gracias a un doblete del delantero José Fajardo, quien ingresó como sustituto del lesionado Kadir Barría.

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Fajardo abrió el marcador al minuto 45 mediante un cabezazo, tras una asistencia de Amir Murillo, y amplió la ventaja al minuto 51 con un remate de izquierda, producto de una acción individual.

La selección panameña acumula cinco encuentros internacionales consecutivos sin conocer la derrota. REUTERS/Aris Martínez

El triunfo aseguró la cuarta clasificación consecutiva de Panamá a la fase final de la Liga de Naciones, además de garantizar su participación directa en la Copa Oro de 2027, sin disputar eliminatorias adicionales.

Antes de enfrentar a Curazao, el seleccionado panameño había registrado tres empates consecutivos durante su gira internacional por Asia, donde igualó por 1-1 ante India, Nueva Zelanda y la selección de Ecuador.

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Con los resultados de noviembre, el conjunto centroamericano completó sus últimos cinco compromisos internacionales con cuatro empates y una victoria, manteniéndose invicto durante ese período y recuperando terreno en la clasificación de la FIFA.

La Concacaf confirmó este miércoles que Panamá enfrentará a Canadá el próximo 25 de marzo de 2027, en una de las semifinales de la Liga de Naciones, programadas en el SoFi Stadium de Los Ángeles.

Canadá consiguió su clasificación después de superar a Guatemala con un marcador global de 7-3, mientras Estados Unidos eliminó a Haití por un contundente 8-0 y México obtuvo el último boleto frente a Jamaica.

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Panamá enfrentará a Canadá el próximo 25 de marzo de 2027 en las semifinales de la Liga de Naciones. 15 de noviembre de 2026. REUTERS/Aris Martínez

Los enfrentamientos fueron determinados mediante una clasificación basada en los resultados de cuartos de final, en la que Estados Unidos y Canadá acumularon seis puntos cada uno, mientras Panamá terminó con cuatro y México con tres.

La otra semifinal enfrentará a Estados Unidos y México, cuyos resultados determinarán el rival de Panamá para el encuentro del 28 de marzo, cuando se disputarán la final y el partido por el tercer lugar.

El calendario internacional panameño también contempla su participación en la Copa Oro, programada del 17 de junio al 11 de julio de 2027, aunque todavía no se conocen sus adversarios en la fase de grupos.

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Hasta este 18 de noviembre, la Federación Panameña de Fútbol no ha anunciado nuevos partidos amistosos de la selección masculina antes del enfrentamiento con Canadá, que constituye su próximo compromiso oficial confirmado.

En la clasificación mundial, España conserva el liderato, seguida por Argentina, Francia e Inglaterra, mientras Marruecos ascendió al quinto puesto por primera vez en su historia y Colombia completa las diez primeras posiciones.