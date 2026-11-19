Un sondeo aplicado en hogares de toda la isla expone el derrumbe de la confianza ciudadana en dirigentes e instituciones, con guarismos que superan el 80% en casi todos los indicadores críticos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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El 78% de los cubanos considera que Cuba necesita cambios profundos y urgentes, según una encuesta presencial elaborado por la Universidad de Chicago para el Instituto Republicano Internacional (IRI), también registró una evaluación negativa sobre la gestión gubernamental, la economía familiar y las instituciones estatales, según informó CubaNet.

La electricidad fue el problema nacional más mencionado: el 40% la ubicó entre las dos principales dificultades del país. El 76% afirmó que su calidad de vida empeoró durante los seis meses previos a la entrevista y el 53% dijo que ese deterioro fue considerable.

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El pesimismo se extendió a las expectativas: el 56% cree que su situación será peor en los próximos 12 meses, mientras que solo el 12% espera una mejora. El 45% señaló que la economía de su hogar empeoró mucho en el semestre anterior.

El rechazo a cambios graduales y al orden actual

Entre las tres opciones planteadas por los encuestadores, el 10% eligió que Cuba necesita transformaciones graduales que preserven lo que funciona, mientras que el 7% sostuvo que el país debe protegerse de quienes quieren modificar el orden vigente. El 67% respondió que nada debería mantenerse como está.

La encuesta de la Universidad de Chicago para el Instituto Republicano Internacional indica que el 78% de los ciudadanos en Cuba demanda transformaciones urgentes y profundas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La demanda de reformas alcanzó al 85% entre las personas de 18 a 35 años y al 84% entre quienes tenían formación universitaria. Entre los mayores de 56 años descendió al 72%.

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La Habana registró el menor porcentaje de respaldo a cambios profundos, con 68%, frente al 83% en la región central y el 82% en las provincias orientales. El 58% respondió que no percibe cambios en el país.

Solo el 4% se declaró conforme con la velocidad de las modificaciones. El 14% las consideró demasiado lentas y el 19%, demasiado rápidas.

La evaluación de los servicios públicos fue especialmente negativa. El 85% consideró que el régimen ha manejado muy mal la salud y el 74% expresó la misma opinión sobre la educación.

Aunque esos dos sectores fueron los más mencionados ante la pregunta sobre el principal logro del Gobierno actual, apenas el 7% citó a la educación y el 5% a la salud. El 69% respondió que no identifica ningún logro.

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El abastecimiento de alimentos mediante la libreta y la garantía de electricidad y combustible recibieron cada uno un 91% de calificaciones de “muy mal”. El mantenimiento de calles, carreteras y edificios públicos alcanzó el 88%; la creación de empleo, el 81%; y la lucha contra la corrupción y la delincuencia, el 83% en ambos casos.

Un sondeo aplicado en hogares de toda la isla expone el derrumbe de la confianza ciudadana en dirigentes e instituciones, con guarismos que superan el 80% en casi todos los indicadores críticos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La desconfianza en dirigentes e instituciones estatales

El 86% de los entrevistados dijo que Cuba va por mal camino, el 89% afirmó que el Gobierno no lo representa y el 82% sostuvo que el país se gobierna en beneficio de unos pocos en lugar de la mayoría. El 85% se mostró muy en desacuerdo con que el sistema político actual sea el mejor para Cuba, y el 87% rechazó que cualquier persona pueda influir en las decisiones nacionales.

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Antonio Garrastazu, director sénior del IRI para América Latina y el Caribe, afirmó que “la confianza de los cubanos en el sistema político y en los dirigentes de su país se ha derrumbado”. También sostuvo: “Los cubanos están abrumadoramente insatisfechos no solo con sus dirigentes, sino también con las instituciones que sostienen el Estado de partido único del régimen”.

Garrastazu añadió que los resultados reflejan que los ciudadanos “están profundamente insatisfechos con el statu quo dictatorial y quieren elegir su propio futuro”.

Miguel Díaz-Canel fue el peor valorado entre los cinco dirigentes incluidos en la consulta: el 76% expresó una opinión muy mala sobre él y otro 5%, una opinión algo mala. Solo el 2% manifestó una valoración favorable, mientras que el 5% dijo no haber oído hablar del gobernante.

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El primer ministro Manuel Marrero recibió un 74% de opiniones muy malas y Raúl Castro, un 69%. Raúl Guillermo Rodríguez Castro, nieto de Raúl Castro conocido como el Cangrejo, obtuvo un 70% de valoraciones muy negativas y un 8% de los consultados indicó que no lo conoce.

Óscar Pérez-Oliva Fraga, sobrino nieto de Fidel y Raúl Castro, fue el menos conocido de los cinco: el 19% nunca había oído hablar de él. El 57% expresó una opinión muy mala sobre su figura.

Ante la pregunta sobre el político o personalidad pública en quien más confían, el 73% respondió que en nadie. Fidel Castro, el médico de la familia y Juan Esteban Lazo concentraron cada uno el 3% de las respuestas, mientras que Díaz-Canel obtuvo el 2%.

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La mala imagen también alcanzó al Partido Comunista de Cuba, la Policía Nacional Revolucionaria y los Comités de Defensa de la Revolución, con 78% de opiniones muy malas en cada caso. La Asamblea Nacional del Poder Popular llegó al 79% y las tiendas en MLC, al 76%.

Una infografía sintetiza los datos de un sondeo del Instituto Republicano Internacional sobre la desaprobación de la ciudadanía hacia las instituciones y dirigentes políticos en Cuba. (Imagen Ilustrativa Infobae)

GAESA, el conglomerado de las Fuerzas Armadas que controla buena parte de la economía cubana, recibió un 64% de valoraciones muy negativas. El 14% de los encuestados indicó que nunca había oído hablar de esa organización.